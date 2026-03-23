WEBコミック誌「コミックライドivy」、創刊3周年記念！記念PVや書店フェアなどお祝い企画満載
マイクロマガジン社が刊行するWEBコミック誌「コミックライドivy(アイビー)」は、2026年3月20日に創刊3周年を迎えた。読者への感謝をこめて、3周年記念PVや、書店フェア、プレゼントキャンペーンなどの企画を用意。さらに、6作品の新連載も決定した。
3/20に発売された「コミックライドivy vol.38」
3周年スペシャル企画んじょ詳細は特設サイトにて。
○3周年記念PV ４本立て
「3周年記念PV」はYouTubeにて公開中。
○書店フェア
協力店舗にて、コミックライドアイビー3周年記念フェアを開催中。対象書籍を1冊買うごとに描き下ろし紙製しおりがプレゼントされる。詳細はブログにて。
○期間限定！ネットプリント
不思議の国のアリスをモチーフにした、描き下ろし特別イラスト(全14種)がネットプリントにて配布されている。
対応店舗：ローソン、ファミリーマート
期間：〜2026年4月10日(金)まで
サイズ：L判サイズ
※フチあり印刷を推奨
○アンケート プレゼント企画
webアンケートの回答者全員を対象に、A5クリアファイルがもらえるキャンペーンを実施。また、さらに抽選で10名にフレークシールが当たるダブルチャンスも実施される。詳細は編集部アカウントにて。
○6作品、新連載決定！
4月発売号からは、『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』(漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌)の連載がスタート。各作品の連載開始月は、コミックライドivyの編集部アカウントより順次案内される。
○3月20日発売！WEBコミック誌・コミックライドivy vol.38
各電子書店にて、コミックライドアイビー作品がお得に読めるフェアも開催中。フェア参加書店はブログでチェックしてほしい。
3/20に発売された「コミックライドivy vol.38」
3周年スペシャル企画んじょ詳細は特設サイトにて。
○3周年記念PV ４本立て
○書店フェア
協力店舗にて、コミックライドアイビー3周年記念フェアを開催中。対象書籍を1冊買うごとに描き下ろし紙製しおりがプレゼントされる。詳細はブログにて。
○期間限定！ネットプリント
不思議の国のアリスをモチーフにした、描き下ろし特別イラスト(全14種)がネットプリントにて配布されている。
対応店舗：ローソン、ファミリーマート
期間：〜2026年4月10日(金)まで
サイズ：L判サイズ
※フチあり印刷を推奨
○アンケート プレゼント企画
webアンケートの回答者全員を対象に、A5クリアファイルがもらえるキャンペーンを実施。また、さらに抽選で10名にフレークシールが当たるダブルチャンスも実施される。詳細は編集部アカウントにて。
○6作品、新連載決定！
4月発売号からは、『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』(漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌)の連載がスタート。各作品の連載開始月は、コミックライドivyの編集部アカウントより順次案内される。
○3月20日発売！WEBコミック誌・コミックライドivy vol.38
各電子書店にて、コミックライドアイビー作品がお得に読めるフェアも開催中。フェア参加書店はブログでチェックしてほしい。