外で暮らしていた元野良猫が新しく家族の一員となり、人間との生活に馴染んでいくまでの軌跡を収めた動画が注目を集めています。投稿は記事執筆時点で2.8万回以上再生され、「出逢うのは運命だったのかも」「末長くお幸せに」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『庭先に通うようになった野良猫』を保護→半年が経つと…心温まる『変化の様子』に感動】

庭先に現れるようになった元野良猫

TikTokアカウント「キャッツアイ」に投稿されたのは、外で暮らしていた元野良猫さんの、保護されてからの暮らしぶりを収めた動画です。

登場するのは、友人の家の庭先に現れるようになった元野良猫のニャロメちゃんです。どこか行く当てもない様子で振り返りながら帰っていったそうですが、その後ろ姿がどこか切なく、気になって仕方がなかったといいます。

友人は野良猫時代のニャロメちゃんにTNRを行って、里親も探してくれていましたが、なかなか良いご縁には恵まれなかったのだとか。

新しい家族として迎える決意

そんな中、「もし里親が見つからないなら」と、投稿主さんが家族として迎えることを決めたといいます。

家に連れてきた時点でニャロメちゃんはすでに立派な大人の猫。それでも人間への警戒心は薄めだったようで、迎えたその日のうちに同じ布団で眠ってくれたのだとか。ただし、体勢はすぐに逃げられるような香箱座り。安心しきっているわけではない様子も見られたそうです。

少しずつ深まった信頼

新しい暮らしが始まってから、ニャロメちゃんは少しずつ環境に慣れていきました。家に来て半年ほど経った頃、ようやく横になって眠る姿を見せてくれるようになったそうです。

今では自分から布団に入り、布団をかぶるようにして眠るほど。元野良猫とは思えないほど甘えん坊で、抱っこを求めてくるなど毎日べったりと寄り添って過ごしているといいます。

投稿には、「幸せそうな姿見れて嬉しい」「お顔が変わりましたね♡とっても幸せそう」「こういう出会いと成長が警戒心の強い野良ちゃんを飼う事の楽しみでもありますね」「安心した顔の寝顔！」と絶賛の声が集まりました。

TikTokアカウント「キャッツアイ」では、甘えん坊で可愛らしいニャロメちゃんや同居している保護猫さんたちの様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「キャッツアイ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。