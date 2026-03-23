オールドファッション好き、集合♡【ミスド】ネット限定！「ご褒美ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から、ネットオーダーでしか注文できない特別なドーナツが登場しています。通常のメニューよりもデコレーションを贅沢に仕上げたこだわりの一品です。自分へのご褒美を探している人は、ぜひ専用サイトから予約をして、特別感のある味わいを体験してみて。

チョコをたっぷり堪能！「たっぷりチョコファッション」

オールドファッション生地のおもて全面に、チョコレートをコーティングした贅沢なドーナツ。サクサクとした生地の食感と口どけの良いチョコが重なり合い、一口ごとに満足感を得られそう。チョコ好きにはたまらないドーナツは、予約必須です！

欲張りさんにぴったり「ストロベリー & チョコファッション」

華やかなピンクとショコラカラーのコントラストが目を引くのは、甘酸っぱいストロベリーチョコと優しい甘さのチョコを交互に味わえる、欲張りさんにも嬉しい一品です。レトロで可愛らしい見た目は、おうちでのティータイムをより明るく彩ってくれそう。自分へのご褒美にピッタリ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里