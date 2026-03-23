サッカーW杯開幕まで2か月半…パワーランキングに注目

6月に米国を中心に行われるサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半ほどとなった。各国のチーム構成とチーム力がファンの関心を集める中、韓国のメディアから「残酷な現実」と嘆きの声が上がっている。開催地米国の専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」が公開したW杯上位20か国のパワーランキングに日本代表は入り、韓国代表は入らなかったというのだ。

韓国メディア「スポータルコリア」は「韓日の残酷な現実！ 日本はランク入り→韓国はリスト外…ソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインを擁しても力及ばず 米メディア、W杯を冷徹に評価」という見出しの記事を掲載した。

話題となっているのは、米専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」が公表したW杯出場国のパワーランキングだ。トップ5はスペイン、アルゼンチン、イングランド、フランス、ポルトガルの順で、日本は17位。これを同メディアは「目を引くのは、森保一監督率いる日本だ。日本は今回のランキングで17位にランクインした」と伝えている。

「日本は予選を圧倒的な成績で通過した。16試合で13勝を挙げ、敗戦はわずか1。54ゴールを決め、失点はたったの3だった」という選定理由と「こうした成果を背景に、2026年には史上初のベスト8進出に対する期待感も高まっている」「昨年10月にブラジルを相手に収めた親善試合での勝利は、日本が世界のトップクラスのチームとも十分に渡り合えることを証明した」という評価を紹介した。

比較対象となるのは韓国だ。このランキングに入れなかったことについて同メディアは「ホン・ミョンボ監督率いる代表チームも、ソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインといったハイレベルな資源を保有しており、成績も12勝5分け2敗と堅実な流れを見せていたが、リストには含まれなかった」と残念がる。

今月初めに米スポーツ専門局「ESPN」が発表したパワーランキングでも、日本が15位に入る一方で韓国は圏外。「これは、国際舞台での競争力をさらに立証しなければならないという視線が反映されたものと解釈される」と報じている。韓国は28日にコートジボワール、31日にはオーストリアと親善試合を行い、W杯への準備を本格化させるといい「代表チームがこうした評価を覆し、ワールドカップの舞台で反転劇を作り出せるか、注目が集まっている」という。



（THE ANSWER編集部）