【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、米フロリダ州で記者団に、イランと戦闘終結に向けて協議を始めていると明らかにした。

米ニュースサイト・アクシオスによると、米側はホルムズ海峡の開放に加え、ウラン濃縮ゼロなど６項目の要求を突きつけているとみられる。

トランプ氏は、「イランはとても合意を望んでいる。我々も望んでいる」と語った。ただ、イランが合意に応じなければ、「我々は爆撃を続けるだけだ」と述べた。米国とイランが前日に続いて２３日も電話協議を行うと明らかにした。

米側はスティーブン・ウィトコフ中東担当特使、自身の娘婿のジャレッド・クシュナー氏が交渉を担い、イラン側の「最も尊敬されている指導者」と接触しているという。トランプ氏は、合意成立後、将来的なイランの統治について、自身とイラン最高指導者による共同指導体制になる可能性があるとも語った。

アクシオスによると、米国はイランに、ウラン濃縮停止のほか、ミサイル開発の５年間停止、核施設の解体、ミサイル保有数を１０００発以下に制限することを含む周辺国との軍備管理条約の締結、地域の親イラン勢力への資金提供停止を要求しているという。

アクシオスの記者は２３日、イスラエル当局者の話として、米国とイランが今週、パキスタンのイスラマバードで対面で協議する案が検討されているとＳＮＳで報じた。米国はバンス副大統領が加わる可能性があるという。