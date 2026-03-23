『ハッピーターントレイン』京急で運行開始 車内には巨大中吊り【運行概要】
『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓は23日、京急電鉄「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を運行開始した。
【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』
『ハッピーターン』は1976年、第一次オイルショックの影響で不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて誕生し、発売以来50年にわたって幅広い世代の方にハッピーを届けてきた。発売50周年を迎え、ハッピーがターンするさまざまな施策を計画する。
『ハッピーターントレイン』は「京急イエローハッピートレイン」をジャックし、車内外を50周年仕様に彩り、“走るハッピー”として日常の移動時間を楽しく演出する。
外装には、『ハッピーターン』と『ハッピーターン スパイス』の商品パッケージや、ブランドのキャラクターであるターン王子が登場。
内装では、「みんなにハッピーがターンしますように」という願いのもと、身近に存在するハッピーを発見するエピソードをポスターにして掲出。また、『ハッピーターン』を模した巨大中吊りや、車窓に登場するターン王子など、『ハッピーターン』の世界を存分に楽しめる。
■『ハッピーターントレイン』運行概要
運行期間：2026年3月23日（月）〜2026年6月7日（日）
運行エリア：京急線（大師線を除く）〜都心方面（都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ）
運行予定：日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式サイトで確認。検査等の関係で運行しない日もある。
【写真多数】車内外にハッピーターン装飾…『ハッピーターントレイン』
『ハッピーターン』は1976年、第一次オイルショックの影響で不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて誕生し、発売以来50年にわたって幅広い世代の方にハッピーを届けてきた。発売50周年を迎え、ハッピーがターンするさまざまな施策を計画する。
外装には、『ハッピーターン』と『ハッピーターン スパイス』の商品パッケージや、ブランドのキャラクターであるターン王子が登場。
内装では、「みんなにハッピーがターンしますように」という願いのもと、身近に存在するハッピーを発見するエピソードをポスターにして掲出。また、『ハッピーターン』を模した巨大中吊りや、車窓に登場するターン王子など、『ハッピーターン』の世界を存分に楽しめる。
■『ハッピーターントレイン』運行概要
運行期間：2026年3月23日（月）〜2026年6月7日（日）
運行エリア：京急線（大師線を除く）〜都心方面（都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ）
運行予定：日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式サイトで確認。検査等の関係で運行しない日もある。