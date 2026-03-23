「マナカナ」として知られる双子姉妹の女優・三倉茉奈（40）と三倉佳奈（40）が23日までにYouTubeチャンネルを更新。妹の佳奈が老眼と診断されたことを明かした。

2月に40歳を迎えた2人。誕生日とチャンネル登録者数3万人を、寿司とノンアルコールビール、ケーキで祝いながら、トークを展開した。

疲れやすい、遅くまで酒を飲めないなど体の変化について語る中で、佳奈が突然「言ったっけ？眼科で老眼ですって言われた話」と打ち明けた。茉奈は急な告白に「知らん」と絶句した。

「私、もともと近視もやけど乱視もひどくて、それで見えにくくてみたいな感じで先生に相談したら、“あの、あなたね、もう老眼ですから”って言われて」と回想。老眼と言われるまで気づかなかったといい「いまだによく分からへん、老眼って何かなって」と首をひねった。

佳奈と同じ近視だという茉奈は「近眼の人はなりにくいとおもっていた」と驚きを隠せなかった。

さらに佳奈は「肩痛いと思って整骨院行ったら、四十肩ですって言われた」と激白。「なんかかっこいい病名みたいなつけがち。勲章もらいがちというか、おもしろいな〜歳をとるとって」と笑い飛ばすと、茉奈は「佳奈って本当に前向きやね」と感心していた。