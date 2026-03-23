【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《3月23日〜4月22日》
「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、3月23日〜4月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡
Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）
スピード＆直球勝負で挑むのが◎
絶賛スーパーモテ期な彼を振り向かせたいなら、スピード＆直球勝負で挑むのが◎。素直アプローチをして、好感触なら4月19日までに告白するとうまくいく可能性大。
Check! おうし座の彼（4/20〜5/20）
LINEなどのやりとりは積極的でOK
忙しさが一段落して完全休憩モード。今はひとりの時間を大事にしたいときだけど、LINEなどのやりとりは積極的でOK。デートのお誘いは4月下旬以降が狙い目！
Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21）
まずはグループでの交流から、少しずつ距離を縮めて
2人よりもみんなで遊ぶのが楽しい時期みたい。彼に片思い中なら、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！まずはグループでの交流から、少しずつ距離を縮めて。
Check! かに座の彼（6/22〜7/22）
あなた自身に磨きをかけて
仕事や勉強で勝負のとき。表面上はどうあれ、精神的にはあまり余裕がないみたい。恋愛モードで攻めるより一緒に切磋琢磨できるよう、あなた自身に磨きをかけて。
Check! しし座の彼（7/23〜8/22）
意外性で勝負を意識して！
刺激や変化を渇望する時期。彼の気を引きたいなら、新しさや驚きが必要かも。色気で迫るより意外性で勝負を意識して。遠出のデートやサプライズ演出も、大喜び間違いなし！
Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22）
彼だけに本音トークをしてみると◎
当たり障りない表面的な話じゃなく、踏み込んだ話がしたいみたい。悩み相談や打ち明け話など、彼だけに本音トークをしてみると心の距離が一気に縮まりそう。
Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23）
大胆すぎないさりげないアプローチが吉♡
好感度大のモテ男の彼だけど、今すぐ彼女が欲しいわけじゃないみたい！今はオトナの距離感を意識した大胆すぎないさりげないアプローチが、彼の心をくすぐるはず。
Check! さそり座の彼（10/24〜11/22）
やさしく接するのが◎
心身ともにぐったりお疲れモードな彼。今は応援の声よりも癒しの言葉が欲しいみたいなので、やさしく接するのが◎。仲よしの彼なら手料理を振る舞うと大喜びしてくれそう。
Check! いて座の彼（11/23〜12/21）
いつもより攻めたファッションで挑むのが吉♡
本来のユニークなセンスが冴えて、男女問わずモテモテモード。絶好調＆人気者の彼のテンションを下げるような言動は控えて。いつもより攻めたファッションで挑むのが吉。
Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20）
今は彼をやさしく甘やかしてあげて♡
今期の彼は、包容力や母性のある家庭的な女性を求めているみたい。甘えたい願望MAXなので、やさしく甘やかしてあげて。今は、ケンカをするのは避けるのが無難。
Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18）
自分の意見を言葉で伝えるコミュニケーションを大切に！
いつもに増して、頭の回転が高速モード。知的な刺激を求めているので、聞き役や受け身すぎる女性は対象外かも。自分の意見を言葉で伝えるコミュニケーションを大切にして。
Check! うお座の彼（2/19〜3/20）
積極的にリードするのが効果大！
珍しく超現実的モードな彼。色気や可愛げよりも、テキパキ仕切ってくれる頼もしい女性に惹かれる時期みたい。しっかり者のつもりで、積極的にリードするのが効果大！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni