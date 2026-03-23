【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《3月23日〜4月22日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、3月23日〜4月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） スピード＆直球勝負で挑むのが◎ 絶賛スーパーモテ期な彼を振り向かせたいなら、スピード＆直球勝負で挑むのが◎。素直アプローチをして、好感触なら4月19日までに告白するとうまくいく可能性大。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） LINEなどのやりとりは積極的でOK 忙しさが一段落して完全休憩モード。今はひとりの時間を大事にしたいときだけど、LINEなどのやりとりは積極的でOK。デートのお誘いは4月下旬以降が狙い目！

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） まずはグループでの交流から、少しずつ距離を縮めて 2人よりもみんなで遊ぶのが楽しい時期みたい。彼に片思い中なら、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！まずはグループでの交流から、少しずつ距離を縮めて。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） あなた自身に磨きをかけて 仕事や勉強で勝負のとき。表面上はどうあれ、精神的にはあまり余裕がないみたい。恋愛モードで攻めるより一緒に切磋琢磨できるよう、あなた自身に磨きをかけて。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 意外性で勝負を意識して！ 刺激や変化を渇望する時期。彼の気を引きたいなら、新しさや驚きが必要かも。色気で迫るより意外性で勝負を意識して。遠出のデートやサプライズ演出も、大喜び間違いなし！

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） 彼だけに本音トークをしてみると◎ 当たり障りない表面的な話じゃなく、踏み込んだ話がしたいみたい。悩み相談や打ち明け話など、彼だけに本音トークをしてみると心の距離が一気に縮まりそう。

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） 大胆すぎないさりげないアプローチが吉♡ 好感度大のモテ男の彼だけど、今すぐ彼女が欲しいわけじゃないみたい！今はオトナの距離感を意識した大胆すぎないさりげないアプローチが、彼の心をくすぐるはず。

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） やさしく接するのが◎ 心身ともにぐったりお疲れモードな彼。今は応援の声よりも癒しの言葉が欲しいみたいなので、やさしく接するのが◎。仲よしの彼なら手料理を振る舞うと大喜びしてくれそう。

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） いつもより攻めたファッションで挑むのが吉♡ 本来のユニークなセンスが冴えて、男女問わずモテモテモード。絶好調＆人気者の彼のテンションを下げるような言動は控えて。いつもより攻めたファッションで挑むのが吉。

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） 今は彼をやさしく甘やかしてあげて♡ 今期の彼は、包容力や母性のある家庭的な女性を求めているみたい。甘えたい願望MAXなので、やさしく甘やかしてあげて。今は、ケンカをするのは避けるのが無難。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） 自分の意見を言葉で伝えるコミュニケーションを大切に！ いつもに増して、頭の回転が高速モード。知的な刺激を求めているので、聞き役や受け身すぎる女性は対象外かも。自分の意見を言葉で伝えるコミュニケーションを大切にして。

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） 積極的にリードするのが効果大！ 珍しく超現実的モードな彼。色気や可愛げよりも、テキパキ仕切ってくれる頼もしい女性に惹かれる時期みたい。しっかり者のつもりで、積極的にリードするのが効果大！