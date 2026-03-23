【12星座】今月の占いランキング♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

今話題の占星術師・miraimikuさんが、3月23日〜4月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運 【1位】いて座 ラブ運・モテ運、いずれも絶好調♡ 【2位】おひつじ座 刺激たっぷりのスーパーモテ期が到来！ 【3位】てんびん座 新しい恋物語が始まる予感♡

Check! 対人運 【1位】ふたご座 出会い運・対人運・社交運No.1！ 【2位】みずがめ座 人脈拡大期。積極的な交流が◎。 【3位】おひつじ座 リーダーシップを発揮できるとき。

Check! 金運 【1位】おひつじ座 使うほどに金運UP！ 【2位】かに座 仕事やバイト先で昇給のチャンス大！ 【3位】うお座 掃除と整理整頓で金運を引き寄せて。