【12星座】今月の占いランキング♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
今話題の占星術師・miraimikuさんが、3月23日〜4月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡
Check! モテ運
【1位】いて座
ラブ運・モテ運、いずれも絶好調♡
【2位】おひつじ座
刺激たっぷりのスーパーモテ期が到来！
【3位】てんびん座
新しい恋物語が始まる予感♡
Check! 対人運
【1位】ふたご座
出会い運・対人運・社交運No.1！
【2位】みずがめ座
人脈拡大期。積極的な交流が◎。
【3位】おひつじ座
リーダーシップを発揮できるとき。
Check! 金運
【1位】おひつじ座
使うほどに金運UP！
【2位】かに座
仕事やバイト先で昇給のチャンス大！
【3位】うお座
掃除と整理整頓で金運を引き寄せて。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni