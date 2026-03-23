【12星座】今月の占いランキング♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

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今話題の占星術師・miraimikuさんが、3月23日〜4月22日のモテ運、対人運、金運のランキングトップ3の星座を発表！全体運には載っていないアドバイスつきなので、チェックして今月をハッピーに過ごしちゃお♡

Check! モテ運

【1位】いて座

ラブ運・モテ運、いずれも絶好調♡

【2位】おひつじ座

刺激たっぷりのスーパーモテ期が到来！

【3位】てんびん座

新しい恋物語が始まる予感♡

Check! 対人運

【1位】ふたご座

出会い運・対人運・社交運No.1！

【2位】みずがめ座

人脈拡大期。積極的な交流が◎。

【3位】おひつじ座

リーダーシップを発揮できるとき。

Check! 金運

【1位】おひつじ座

使うほどに金運UP！

【2位】かに座

仕事やバイト先で昇給のチャンス大！

【3位】うお座

掃除と整理整頓で金運を引き寄せて。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni