【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

どんどん仲が深まる恋の安定期

2026年に入ってから進展した恋は、安定化のサイクルにシフトしていくとき。連絡する時間帯・会う曜日を決めるなど、2人の関わりあいをルーティン化することで、なくてはならない存在になっていきます。

日常生活感が大事な星回りなので、カップルもおうちデートがよさそう。なにげない時間を一緒に過ごすことを大切にして。

今月のLOVEラッキーデー

3/27、4/14

全体運もチェック！

地に足のついた堅実さが求められる星回り。目の前のやるべきことに地道に取り組んで。心が乱れていると感じるなら、まずは家の片づけから始めるのが大吉。掃除をすることが一番の開運アクションになります。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni