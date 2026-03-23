【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

どんどん仲が深まる恋の安定期

2026年に入ってから進展した恋は、安定化のサイクルにシフトしていくとき。連絡する時間帯・会う曜日を決めるなど、2人の関わりあいをルーティン化することで、なくてはならない存在になっていきます。

日常生活感が大事な星回りなので、カップルもおうちデートがよさそう。なにげない時間を一緒に過ごすことを大切にして。