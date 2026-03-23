【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
どんどん仲が深まる恋の安定期
2026年に入ってから進展した恋は、安定化のサイクルにシフトしていくとき。連絡する時間帯・会う曜日を決めるなど、2人の関わりあいをルーティン化することで、なくてはならない存在になっていきます。
日常生活感が大事な星回りなので、カップルもおうちデートがよさそう。なにげない時間を一緒に過ごすことを大切にして。
今月のLOVEラッキーデー
3/27、4/14
全体運もチェック！
地に足のついた堅実さが求められる星回り。目の前のやるべきことに地道に取り組んで。心が乱れていると感じるなら、まずは家の片づけから始めるのが大吉。掃除をすることが一番の開運アクションになります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni