【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
恋はいったんお休み。人脈を広げる意識を
知識欲や好奇心が高まる星回り。人脈も広がっていく運勢なので特定の相手に深入りするより、いろんなタイプの人と交流してみるのがおすすめ。
男女を意識しないで、まずは気軽な友だちノリで仲よくなって徐々に仲を深めていって。カップルは、ドライブや電車で少し遠方に足をのばすプチ旅行デートが2人の仲を深めます。
今月のLOVEラッキーデー
3/24、4/11
全体運もチェック！
いろいろな物事が目まぐるしく進展していくスピード発展期。計画も行動も前倒しにしたり、何事もアクセル全開でグイグイ進めてOK。気になっていた習い事や勉強を始めるにも、これ以上ない最高のタイミング！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni