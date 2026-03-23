【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋はいったんお休み。人脈を広げる意識を

知識欲や好奇心が高まる星回り。人脈も広がっていく運勢なので特定の相手に深入りするより、いろんなタイプの人と交流してみるのがおすすめ。

男女を意識しないで、まずは気軽な友だちノリで仲よくなって徐々に仲を深めていって。カップルは、ドライブや電車で少し遠方に足をのばすプチ旅行デートが2人の仲を深めます。