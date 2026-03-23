【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★☆☆☆☆

過保護すぎる行動は禁物！

好きな人のためによかれと思ってしてあげた行動や発言が、空回りしてしまいそう。過干渉すぎるアクションはやめたほうが無難。

特にカップルの場合はマンネリも相まって一方的に距離を置かれてしまうかも。相手のやり方やペースを尊重して、そっと見守るスタンスが大切になりそう。ほっとくつろぐ関係をめざしてみて。