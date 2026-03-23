【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★☆☆☆☆
過保護すぎる行動は禁物！
好きな人のためによかれと思ってしてあげた行動や発言が、空回りしてしまいそう。過干渉すぎるアクションはやめたほうが無難。
特にカップルの場合はマンネリも相まって一方的に距離を置かれてしまうかも。相手のやり方やペースを尊重して、そっと見守るスタンスが大切になりそう。ほっとくつろぐ関係をめざしてみて。
今月のLOVEラッキーデー
4/10、4/19
全体運もチェック！
責任感が強くて頑張り屋のあなたは、仕事も勉強も人間関係も全部を完璧にやろうとして抱え込みすぎているみたい。家族と過ごす時間があなたを癒します。就寝前にホットミルクを飲んでみるのも◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni