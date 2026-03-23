【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

新たに親しくなった友だちとの恋が始まるかも

フリーの人は、仕事や学校を通じての出会いや恋のきっかけに期待できそう。特に4月下旬は、異動・クラス替え・メンバー再編などで急接近する人が！

甘い恋というより仲間としての絆が育まれる時期なので、お互いのやり方や考えを積極的に話しあってみて。カップルは、相手を立てる姿勢が愛される秘訣になりそう。