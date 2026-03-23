【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
新たに親しくなった友だちとの恋が始まるかも
フリーの人は、仕事や学校を通じての出会いや恋のきっかけに期待できそう。特に4月下旬は、異動・クラス替え・メンバー再編などで急接近する人が！
甘い恋というより仲間としての絆が育まれる時期なので、お互いのやり方や考えを積極的に話しあってみて。カップルは、相手を立てる姿勢が愛される秘訣になりそう。
今月のLOVEラッキーデー
4/4、4/15
全体運もチェック！
職場やバイト先で、体制や方針が変わりそう。やったことのない仕事や役回りを任されるかもしれないけど、ここは成長のチャンスだと前向きに取り組んで。体調を崩しやすい時期でもあるので、食事と睡眠は十分に。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni