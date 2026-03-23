【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
過去の恋は今期中に清算を
人間関係が入れ変わるような星回りなので、恋愛に発展する出会いもありそう。とはいえ結論は急がず、まずは気楽な友だちから始めてみて。
カップルは、新鮮な変化が訪れそう。元彼や、叶わぬ恋を引きずっている人は今のうちにスッキリさせておくのが◎。復縁を願うより、新しい恋に目を向けると運気がアップします！
今月のLOVEラッキーデー
4/2、4/12
全体運もチェック！
人間関係が一新される予感の今期。離れていく人、新たにつながる人、そのときそのときの自分にとって必要なご縁がたくさん巡っていきます。特に4月2日のてんびん座満月前後では、運命的な出来事が起こる可能性大！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni