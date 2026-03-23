【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
予想外の相手と恋が始まる予感
共通点や安心感より、戸惑いに近いドキドキが恋のサイン。自分とは違う世界にいる人、苦手だと思い込んでいたタイプの人ほど熱愛候補の可能性あり！先入観で判断せず、フラットに会話を重ねて。
カップルは大自然に触れる遠出のデートプランで一緒にリフレッシュが最適。行ったことのない場所に足を運んでみて！
今月のLOVEラッキーデー
3/28、4/7
全体運もチェック！
覚醒の兆しがある今期は新しい人間関係、初めての場所、未体験の領域などアウェーだと思えるような環境や状況ほど自分が大きく成長できそう。やってみたいという衝動をそのままに、チャレンジしていくのが大正解！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni