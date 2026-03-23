【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
人生の転換期！取捨選択をするなら今
今期はあなた自身の人生のターニングポイントだといえる星回り。恋愛より優先しなければならない大事な場面が多くなるはず。
自分の仕事や勉強を頑張ることで、恋人候補との出会いを引き寄せたり、意中の人から愛されるようになったりする時期だと心得て。
なんとなく続いている腐れ縁の彼がいる人は、見切りをつける勇気を。
今月のLOVEラッキーデー
3/26、4/5
全体運もチェック！
今年一番の勝負どころ到来！これまでの人生で積み重ねてきた知識や経験、今持っているすべてを出しきるつもりで仕事や勉強に取り組み、最善を尽くして！4月以降は自然と休憩モードにシフトしていきます。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni