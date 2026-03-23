【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
人脈拡大期。お誘いには参加が◎
公私いずれも人間関係がどんどん広がっていく星回り。恋活で、あせってひとりに絞るのはもったいない！
まずは友だちや人脈を増やすつもりで、気軽な交流を楽しんでみて。
カップルは、1対1のデートより、みんなでワイワイ過ごすと仲が深まります。2人だけではわからなかった彼の魅力を新たに発見できちゃうかも♡
今月のLOVEラッキーデー
4/3、4/20
全体運もチェック！
対人運・社交運が絶好調！特にプライベートの交友関係が華やかになる予感。ここで巡ってくるご縁は、必要な学びのご縁なので、可能な限り集まりに参加するのが吉。チャンスは人から運ばれてくる可能性大！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni