【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

人脈拡大期。お誘いには参加が◎

公私いずれも人間関係がどんどん広がっていく星回り。恋活で、あせってひとりに絞るのはもったいない！

まずは友だちや人脈を増やすつもりで、気軽な交流を楽しんでみて。

カップルは、1対1のデートより、みんなでワイワイ過ごすと仲が深まります。2人だけではわからなかった彼の魅力を新たに発見できちゃうかも♡

今月のLOVEラッキーデー

4/3、4/20

全体運もチェック！

対人運・社交運が絶好調！特にプライベートの交友関係が華やかになる予感。ここで巡ってくるご縁は、必要な学びのご縁なので、可能な限り集まりに参加するのが吉。チャンスは人から運ばれてくる可能性大！

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni