【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

人脈拡大期。お誘いには参加が◎

公私いずれも人間関係がどんどん広がっていく星回り。恋活で、あせってひとりに絞るのはもったいない！

まずは友だちや人脈を増やすつもりで、気軽な交流を楽しんでみて。

カップルは、1対1のデートより、みんなでワイワイ過ごすと仲が深まります。2人だけではわからなかった彼の魅力を新たに発見できちゃうかも♡