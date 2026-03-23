【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

あせらずじっくり、自分と向きあう時間に

恋はおやすみモード。片思い中の人は曖昧な関係が続いてモヤモヤしそうだけど、あなたにとってもその距離感が好都合なはず。

どんな相手と、どういう恋愛がしたいのか改めて考えてみるいいタイミングかも。

フリーの人は、4月下旬以降の出会いや進展に期待できそう！それまでは自分磨き＆美活に励むのが◎。