【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
あせらずじっくり、自分と向きあう時間に
恋はおやすみモード。片思い中の人は曖昧な関係が続いてモヤモヤしそうだけど、あなたにとってもその距離感が好都合なはず。
どんな相手と、どういう恋愛がしたいのか改めて考えてみるいいタイミングかも。
フリーの人は、4月下旬以降の出会いや進展に期待できそう！それまでは自分磨き＆美活に励むのが◎。
今月のLOVEラッキーデー
3/30、4/18
全体運もチェック！
4月20日から始まる主役シーズンに向けて、充電＆メンテナンスタイム。今期はオン・オフいずれも最低限の活動にとどめて体力を温存して！後回しにしていた掃除、特に水回りをピカピカにすると運気が急上昇します。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni