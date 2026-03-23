【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
モテモード大爆発！気軽に恋を楽しんで
圧倒的な存在感で周囲の人を魅了しちゃうスーパーモテ期！
一夜限りの恋や複数の人との同時進行など、刺激がたっぷりで、いつもと違うスリリングな展開になりそう。
カップルも、想定外のラブなハプニングが起こる可能性あり！あまり深刻に考えず、これも“恋のスパイス”だとポジティブにとらえて楽しんで。
今月のLOVEラッキーデー
3/28、4/8、4/17
全体運もチェック！
あなたのよさが最大限に輝く無敵の季節。自分を中心に物事が進展していくときなので、みんなを引っぱっていく姿勢が大切に。新しいことは4月17日のおひつじ座新月前後に始めるのが吉。大胆な決断で運気もアップ。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni