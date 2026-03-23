【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 3月23日〜4月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

モテモード大爆発！気軽に恋を楽しんで

圧倒的な存在感で周囲の人を魅了しちゃうスーパーモテ期！

一夜限りの恋や複数の人との同時進行など、刺激がたっぷりで、いつもと違うスリリングな展開になりそう。

カップルも、想定外のラブなハプニングが起こる可能性あり！あまり深刻に考えず、これも“恋のスパイス”だとポジティブにとらえて楽しんで。