山形市がJR山形駅周辺に整備を予定している「日本一の観光案内所」の基本計画が示され、内装の完成予想図が初めて公開されました。再来年度から工事が始まり、2029年のオープンを予定しています。



日本一の観光案内所は県内の観光を発信する中核拠点として山形市が整備を検討しています。



施設はJR山形駅の改札前と、東西自由通路、山形駅前の「旧山形ビブレ」跡地の3つのエリアに分かれ、それらを一体的な施設として整備します。施設の内容や整備スケジュールなどを盛り込んだ基本計画がこのほど示され、内装の完成の予想図が初めて公開されました。





現在はコインパーキングとなっている山形駅前の「旧山形ビブレ」跡地は、県内の魅力を体験しながら県民と観光客が交流できる拠点として整備されます。観光案内所の施設は民間事業者が新たに建設を予定するホテルの1階と2階部分にテナントとして入る予定で、日本酒や郷土料理が楽しめる飲食スペースのほか山形のものづくりを体験できるワークショップ型の店舗などを備えます。現在山形市の観光案内所などがあるJR山形駅の改札前のエリアは、旅の期待と余韻を高める拠点として整備されます。このエリアには、観光案内のカウンターと旅の合間に立ち寄る待合所、さらに、山形みやげなどを販売する物販コーナーを設置します。山形駅と霞城セントラルなどをつなぐ東西自由通路は山形の今を伝える拠点として整備されます。こちらでは電光掲示板などで観光情報や交通情報の発信を行うほか、県産フルーツの展示販売など季節ごとのイベントを開く会場としての活用も想定しています。山形市は施設の整備にかかる費用として3つのエリアで合わせて40億円を見込んでいます。今回決定した基本計画をもとに、新年度は基本設計や実施設計に取り組み、2027年度から工事を開始する予定です。市は現在、施設の予定地の地権者と整備に向けた最終調整を行っています。施設のオープンはいまから3年後の2029年ごろを見込んでいます。