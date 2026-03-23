１９日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、「色々あった同期芸人」企画が放送され、２０１２年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのらが出演した。

コットン、蛙亭が売れ始めた２０１２年頃や、さや香がＭ−１決勝に進出した２０１７年頃など、年代別に同期の出来事をトーク。

２０２２年以降の近年がテーマになると、きしたかの・高野正成が「石井（さや香）よりは出てます」と笑わせ、「この間、『ＳＡＳＵＫＥ』に出させてもらって。石井もいたんですよ」と説明。

出番が石井の次が高野だったそうだが、「放送見たら石井、全カットで僕らはちゃんと使われてたんです」と明かした。

石井は「奥さんと子供、現場連れてったんですよ」とボヤいて笑わせた。

「順番通りにあれ流れるんで、僕の方が５７で先で、５６の人がやって、次やなあと思ってたら、５８ってなって黄色が出てきて」と笑わせた。

霜降り明星・せいやらが、ＯＡで使わざるを得ない芸をやらなかったのが原因とイジっていた。