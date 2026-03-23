女優佳那晃子（かな・あきこ）さんが亡くなったことが、23日、分かった。70歳だった。旧所属事務所などによると、佳那さんは、静岡県内の病院で21日に死去した。

佳那さんは2013年にくも膜下出血で倒れ、闘病していた。同関係者などによると、佳那さんは約1カ月前ごろから、胃腸炎、腎障害、肺炎などを起こしていたという。

佳那さんは1956年（昭31）3月8日生まれ、東京都出身。短大在学中に日本テレビ主催のコンテストを機に芸能界デビュー。「大関優子」名義で、74年公開の映画「襤褸の旗」などに出演していたが、80年公開の映画「ザ・ウーマン」から芸名を変更した。

その後も、映画「魔界転生」、ドラマ「金曜日の妻たちへ」や、多くの時代劇、単発の2時間ドラマへ多数出演。90年には「カックラキン大放送」「スター誕生！」「うわさのチャンネル」などを手がけた放送作家の源高志氏と結婚した。

また、2013年には当時の所属事務所が公式サイトを更新し、佳那さんが「重度のくも膜下出血」で倒れ「脳死宣告」を受けていたことを明らかにした。

当時の発表によると、「奇跡的に一命をとりとめ、先生たちの懸命な治療とご主人の献身的な看病のもと、少しづつ回復を遂げております」とし、「時間がかかるかと思いますが、完治に向かい懸命にリハビリを続けて、一日も早く皆様の前に元気な姿をお見せできるように頑張って参ります。これからも、温かい目で見守っていただければ幸いです」と呼びかけていた。