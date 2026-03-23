『ばけばけ』に出演する「好きな男性俳優」ランキング！ 「トミー・バストウ」を大差で抑えた1位は？
物語がクライマックスに向かっているNHK朝ドラ『ばけばけ』。ストーリーだけでなく、出演する俳優たちの演技や存在感も見どころの1つです。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、主人公の夫のレフカダ・ヘブン役を務めるトミー・バストウさんです。イギリス出身で、ロックバンド「FranKo」のリードボーカルとして活動中。俳優としては、2024年にエミー賞を受賞した海外ドラマ『SHOGUN 将軍』への出演で注目を集めました。
10年ほど日本語を学んでおり、日本語が堪能。今後は『SHOGUN 将軍 シーズン2』への出演が決まっており、撮影に参加予定です。
回答者からは「トミーは今回初めて知りましたが、回を追ううちに役柄も含めて好きになりました」（30代女性／埼玉県）、「日本語の喋り方もおトキさんへの愛し方もめちゃくちゃ素敵だから」（40代女性／宮城県）、「トミーさんの誠実な心が画面を通しても伝わってくるからです」（50代女性／新潟県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、松江中学の英語教師・錦織友一を演じる吉沢亮さんです。主人公の松野トキと夫のヘブンを結びつける重要な人物で、ヘブンを公私ともに支える姿が人気を集めました。
NHKでは大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）で主演を務めたほか、朝ドラは『なつぞら』（2019年）以来2回目の出演。3月13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」では話題の映画『国宝』で初の最優秀主演男優賞を受賞するなど、確かな演技力に注目が集まっています。
回答コメントでは「見た目のかっこよさはもちろんですが、役によって雰囲気がガラッと変わる演技力がすごいと思ったからです」（20代女性／山形県）、「13Kg減量して役作りをしたというニュースを見て、死の間際を表現するために凄まじい執念の役作りだなと感心するから」（20代男性／滋賀県）、「かっこいい、演技が個性的」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：トミー・バストウ（レフカダ・ヘブン）／69票
2位にランクインしたのは、主人公の夫のレフカダ・ヘブン役を務めるトミー・バストウさんです。イギリス出身で、ロックバンド「FranKo」のリードボーカルとして活動中。俳優としては、2024年にエミー賞を受賞した海外ドラマ『SHOGUN 将軍』への出演で注目を集めました。
10年ほど日本語を学んでおり、日本語が堪能。今後は『SHOGUN 将軍 シーズン2』への出演が決まっており、撮影に参加予定です。
回答者からは「トミーは今回初めて知りましたが、回を追ううちに役柄も含めて好きになりました」（30代女性／埼玉県）、「日本語の喋り方もおトキさんへの愛し方もめちゃくちゃ素敵だから」（40代女性／宮城県）、「トミーさんの誠実な心が画面を通しても伝わってくるからです」（50代女性／新潟県）といったコメントが寄せられています。
1位：吉沢亮（錦織友一）／160票
1位にランクインしたのは、松江中学の英語教師・錦織友一を演じる吉沢亮さんです。主人公の松野トキと夫のヘブンを結びつける重要な人物で、ヘブンを公私ともに支える姿が人気を集めました。
NHKでは大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）で主演を務めたほか、朝ドラは『なつぞら』（2019年）以来2回目の出演。3月13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」では話題の映画『国宝』で初の最優秀主演男優賞を受賞するなど、確かな演技力に注目が集まっています。
回答コメントでは「見た目のかっこよさはもちろんですが、役によって雰囲気がガラッと変わる演技力がすごいと思ったからです」（20代女性／山形県）、「13Kg減量して役作りをしたというニュースを見て、死の間際を表現するために凄まじい執念の役作りだなと感心するから」（20代男性／滋賀県）、「かっこいい、演技が個性的」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)