【算数クイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「146×146」を筆算なしで解ける？ ヒントは「150」という数字
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。正解は20,000を超える大きな数字ですが、ケアレスミスに気をつけて挑戦してみましょう！
146 × 146 = □
ヒント：146を「150 - 4」と置き換えてみてください。数学の展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が使えますよ！
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▼解説
この問題は「150」というキリの良い数字を基準に、展開公式を使って頭の中で整理するのがスマートな解き方です。
146 × 146 の計算方法：
1. 146を (150 - 4) と考える
2. 150の2乗を計算する（ 150 × 150 = 22,500 ）
3. 2 × 150 × 4 を計算する（ 300 × 4 = 1,200 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 22,500 - 1,200 + 16 = 21,316 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。正解は20,000を超える大きな数字ですが、ケアレスミスに気をつけて挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
146 × 146 = □
ヒント：146を「150 - 4」と置き換えてみてください。数学の展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が使えますよ！
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正解：21,316正解は「21,316」でした。
▼解説
この問題は「150」というキリの良い数字を基準に、展開公式を使って頭の中で整理するのがスマートな解き方です。
146 × 146 の計算方法：
1. 146を (150 - 4) と考える
2. 150の2乗を計算する（ 150 × 150 = 22,500 ）
3. 2 × 150 × 4 を計算する（ 300 × 4 = 1,200 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 22,500 - 1,200 + 16 = 21,316 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)