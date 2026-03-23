3桁の数字を2乗する計算は、普通に解こうとすると桁数が多くて大変ですよね。しかし、キリの良い「150」という数字をヒントに、数学の便利な公式を使えば驚くほどスッキリと答えを導き出せます。

写真拡大

数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。正解は20,000を超える大きな数字ですが、ケアレスミスに気をつけて挑戦してみましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

146 × 146 = □

ヒント：146を「150 - 4」と置き換えてみてください。数学の展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が使えますよ！

答えを見る






正解：21,316

正解は「21,316」でした。

▼解説
この問題は「150」というキリの良い数字を基準に、展開公式を使って頭の中で整理するのがスマートな解き方です。

146 × 146 の計算方法：
1. 146を (150 - 4) と考える
2. 150の2乗を計算する（ 150 × 150 = 22,500 ）
3. 2 × 150 × 4 を計算する（ 300 × 4 = 1,200 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 22,500 - 1,200 + 16 = 21,316 ）

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)