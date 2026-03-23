プロ野球、ファーム・リーグ。オイシックスは21日、ホーム開幕戦で楽天と対戦。待望の今シーズン初勝利をあげました。



連敗のなか迎えた21日のホーム開幕戦。



およそ3800人のサポーターがホーム・エコスタに駆け付けました。



＜サポーター家族＞

「子ども二人も楽しみにしていて、今日が来るのが、シーズン始まるのを楽しみにしていたので、今日も朝早くから準備も して楽しみに待っていました」





Q）野球好き？＜応援に来た子ども＞「（うなずく）」＜応援に来た子ども＞「ホームランをいっぱい打って勝つ試合を見たいです」＜野球少年の子どもたち＞「オイシックス！頑張れ～！」サポーターの声援のなか、まずは、オイシックスがチャンスを作ります。元広島、松山のヒットなどで1塁・3塁と先制のチャンスを作ると……続く、新加入・ウォーカーの大きな当たり。これが犠牲フライとなり1点を先制します。一方、ホーム開幕戦の先発を任されたのは、開幕投手も務めた髙田琢登。6回まで無失点に抑える圧巻のピッチングでリードを守ります。しかし、7回オモテ。甘く入った球をとらえられ、同点ホームランを許します。それでも、直後の7回ウラ、再び打線が繋がります。漆原のライトオーバー、フェンス直撃のツーベースヒットなどで2アウト2塁3塁と勝ち越しのチャンスを作ります。打席には、岸川。打球は、ショートの後ろに落ちる技ありの2点タイムリー。3対1と勝ち越します。ここからは今シーズンの勝ちパターンへ。8回は伊禮が空振りも奪いながら、危なげないピッチング。9回は守護神・上村がランナーを出しながらも無失点に抑え、今シーズンの初勝利を手にしました。＜オイシックス 髙田琢登投手＞「1週間前のジャイアンツ戦で開幕を任せていただいたなかで、不甲斐ないピッチングをしてしまったので、きょうは全力で 頑張ろうという気持ちで、良い ピッチングができてよかった」そして22日行われたホーム開幕カード第2戦は、先発・宮森が好投を見せるも、打線が繋がらず、0対3で敗れています。また22日の試合前にはサポーターの前に、桑田真澄CBOが姿を見せました。＜オイシックス 桑田真澄CBO＞「みなさん、こんにちは」「選手たちは一球を大切にし、一歩を大切にし、粘り強く戦っていきます。ぜひ球場で、 選手たちと一緒に戦っていただけると嬉しく思います。今年も温かいご声援、ご支援を どうぞよろしくお願いいたします」オイシックスは、27日金曜日から3連戦に臨みます。ビジターで千葉ロッテマリーンズと対戦します。