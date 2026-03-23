【無印良品週間】オールシーズン使える「狙い目アイテム」が今こそ買い！大人のシンプル春コーデ3選
【無印良品】大人の女性が手に入れたい「狙い目アイテム」3つオールシーズン使えて、コスパの面でもいちおし！ ベーシックで質のいいアイテムがそろう無印良品の優秀アイテム3点を、着こなしと合わせてご紹介します。
1. 美シルエットで通気性もいい「和紙混デニムパンツ」
写真ではいているのは「和紙混デニムパンツ」。その名の通り、日本ですき上げた和紙をコットンと混ぜて織った生地が使われています。和紙は吸放湿性に優れているため、混ぜることで通気性の高いデニム素材に仕上がり、さらっとした肌触りで1年を通して快適にはけます。
写真の着こなしでは、ベージュのハーフトレンチコートを羽織ってシンプルにまとめています。ダークカラーのデニムはカジュアル度を抑え、きれい見えするため大人の女性にもおすすめです。
2. 色違いでそろえたい「ベーシックな長袖Tシャツ」
写真は黒のニットジャケットやベージュのデニムなど、ベーシックな色使いがシックなカジュアルコーデ。インナーとして着ている「天竺編みクルーネック長袖Tシャツ」は、コットンとポリエステルを混ぜて紡いだ混紡素材がさらっとした肌触りで、気持ちよく着られます。
インナーとしてはもちろん、適度な厚みがあるのでこれ1枚でも着られて、オールシーズン活躍してくれます。シーズンによってカラー展開は変わりますが、現在のカラバリも無地からボーダー柄までと豊富。定価1290円というプチプラさなので、色違いで購入したくなる長袖Tシャツです。
3. 高機能＆プチプラ！人気の「UVサングラス」
毎年、「プチプラなのに高機能で優秀！」と話題になる無印良品のサングラスは、ALL2000円以下といううれしい価格設定。
写真で着用しているのは、UV400カットのレンズを採用したボストン型のサングラス。かけたときに視界が暗くなり過ぎない明るいカラーのレンズや、目もとにフィットしやすいノーズパッドがついているなど、使いやすさにこだわってつくられています。
紫外線から目を守りつつ、シンプルコーデのアクセント役としても年中活躍してくれそうです。ほかにもウェリントン型やラージボストン型、クラウンパント型などさまざまな形があるので、ぜひその中からお好みの形を見つけてみてください。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)