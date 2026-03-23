【ひらがなクイズ】解けるとうれしい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「引き際の美学」
日常生活や豊かな日本語の表現の中に隠れた言葉の「パーツ」を探して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、強固な結びつきを象徴する道具や、人の振る舞いに関する言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
く□□
□□ぎわ
□□とて
ヒント：金属の輪をつなぎ合わせた、物をつなぎ止めたり封じたりするための道具といえば？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
くさり（鎖）
さりぎわ（去り際）
さりとて（然りとて）
物理的な結びつきを表す「鎖（くさり）」、美学が問われる「去り際（さりぎわ）」、そして「そうはいっても」と話を繋ぐ「然りとて（さりとて）」。形ある道具から、人の引き際、そして思考の転換を示す接続詞まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さり」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような清々しさがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、強固な結びつきを象徴する道具や、人の振る舞いに関する言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぎわ
□□とて
ヒント：金属の輪をつなぎ合わせた、物をつなぎ止めたり封じたりするための道具といえば？
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↓
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正解：さり正解は「さり」でした。
▼解説
くさり（鎖）
さりぎわ（去り際）
さりとて（然りとて）
物理的な結びつきを表す「鎖（くさり）」、美学が問われる「去り際（さりぎわ）」、そして「そうはいっても」と話を繋ぐ「然りとて（さりとて）」。形ある道具から、人の引き際、そして思考の転換を示す接続詞まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さり」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような清々しさがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)