なでしこDFのカップアップ「中々貴重な映像」。選手たちはノーリアクション「後ろから見た画もシュール」「もはや高橋芸となった」の声
歓喜の瞬間、しばし静寂が訪れた。
オーストラリアで開催された女子アジアカップで、なでしこジャパンは決勝でオーストラリアを１−０で破り、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。
試合後のセレモニーでは、キャプテンの長谷川唯が誇らしげに優勝トロフィーを掲げる。その大役が高橋はなにも回ってくる。
だが、26歳DFの時は、後ろの選手たちがノーリアクション。JFAなでしこサッカーの公式アカウントが、「盛り上げるよ〜！ 高橋はな選手のカップアップ」と綴り、高橋を後ろから撮影した動画を公開すると、以下のような声があがった。
「これは中々貴重な映像」
「後ろからの見た画もシュール」
「表彰台側からの景色って普段見ることができないから、この視点はありがたい」
「日本サッカー伝統の森脇芸、なでしこJAPAN海外アウェイでも炸裂w」
「ASIAの舞台でMORIWAKIを」
「もはや高橋芸となった。伝統は引き継がれる」
オーストラリア戦でも、力強いエアバトルで相手の攻撃を跳ね返すなど、アジア制覇に大きく貢献した背番号５は、チームメイトからも愛される存在のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】みんな真顔！ 高橋はなの“静寂”カップアップ。後ろから映した貴重映像
オーストラリアで開催された女子アジアカップで、なでしこジャパンは決勝でオーストラリアを１−０で破り、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。
試合後のセレモニーでは、キャプテンの長谷川唯が誇らしげに優勝トロフィーを掲げる。その大役が高橋はなにも回ってくる。
だが、26歳DFの時は、後ろの選手たちがノーリアクション。JFAなでしこサッカーの公式アカウントが、「盛り上げるよ〜！ 高橋はな選手のカップアップ」と綴り、高橋を後ろから撮影した動画を公開すると、以下のような声があがった。
「これは中々貴重な映像」
「後ろからの見た画もシュール」
「表彰台側からの景色って普段見ることができないから、この視点はありがたい」
「日本サッカー伝統の森脇芸、なでしこJAPAN海外アウェイでも炸裂w」
「ASIAの舞台でMORIWAKIを」
「もはや高橋芸となった。伝統は引き継がれる」
オーストラリア戦でも、力強いエアバトルで相手の攻撃を跳ね返すなど、アジア制覇に大きく貢献した背番号５は、チームメイトからも愛される存在のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】みんな真顔！ 高橋はなの“静寂”カップアップ。後ろから映した貴重映像