事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡に関してアメリカ、イラン双方の駆け引きが続いています。開放か完全封鎖か。世界中でエネルギー価格が高騰する中、その行方が注目されます。アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授とお伝えします。

■これまでも時間区切ってきたトランプ大統領

ホルムズ海峡が事実上の封鎖となってまもなく1か月。現在もおよそ1000隻の大型船が取り残されている状況です。

そのホルムズ海峡について今月21日、アメリカのトランプ大統領が自身のSNSにイランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との投稿をしました。この投稿についてどうみましたか。

小谷教授

「恐らく2つの狙いがあるのではないかと思います。1つはイランがホルムズ海峡を封鎖していることで原油価格が高止まりしていますので、最大限の圧力を加えることで、イランにホルムズ海峡を開放するようにというメッセージを出している可能性が考えられます」

「もう1つです。『48時間以内に開放しなければ、発電所を狙う』と言っていますが、部隊を発電所に張り付けさせている間に、どこか手薄になったところを攻撃する陽動作戦の一部かもしれないと。そのどちらかではないかなと思っています」

これまでトランプ大統領はホルムズ海峡に関する発言を二転三転させています。今回の「48時間」の発言に関してはどう考えれば良いのでしょうか。

小谷教授

「トランプ大統領は、これまで何度か時間を区切るということをやってきました。その時に『24時間』『2週間』とか分かりやすい数字で区切ってきますので、この『48』という数字をどこまで本気で捉えるかという点に関しては、我々は慎重であるべきだろうというふうに思っています。ただ、何の狙いもなく発言しているとは思えませんので、やはり真剣に捉えなければならない側面もあると思います」

■“飲み水を人質に取る”やり方も？

一方のイランの中央軍事司令部の報道官は22日、声明でアメリカが発電所を標的にした場合、ホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しています。こちらについてはどうみますか。

小谷教授

「軍事力ではイランはアメリカには勝てません。それが分かっていますので、いま死に物狂いで抵抗を続けているわけです。もし発電所が攻撃されるということになれば、ただでさえイランはいま電力が逼迫（ひっぱく）していますので、相当な覚悟を持って反撃するだろうというふうに思います。これまでイランは目には目をという形で、やられたところに対して同じ被害を相手に与えるということをやってきましたから、当然、イスラエルやアラブ諸国の発電所には攻撃するでしょう」

「さらに踏み込んでアラブ諸国は海水を真水に変えることで生活をしていますけれども、その淡水化施設まで狙って飲み水も人質に取るというところまで踏み込むかもしれません。相当危険な領域に入ってきていると思います」

■和平交渉の準備開始か 「数か月はかかると…」

イランは新たな動きも見せています。

ロイター通信によりますと今月19日、イランがホルムズ海峡を通過する船舶に対して、通航料を課す案を検討しているということです。この案で状況は変わるのでしょうか。

小谷教授

「今回は第三国を通じて、お互いに和平に向けてどういう条件を考えているかということを伝え合ったようではあります。しかし、とても両者が交渉しているというところまでは至っていないですし、それぞれの条件もほぼ180度違うものですので、いますぐに埋められるようなものにもなっておりません」

「アメリカからすれば、イスラエルがイランの上層部をことごとく殺害していっていますので、誰が交渉相手になるのかも分からないところです。最高指導者に指名されたモジタバ師でさえ、まだ姿を現してはいないということです。誰と話して良いか分からない状態ですから、当面はお互いに軍事的に有利に立とうとすることを続けていくのではないかと思います」

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21日、トランプ政権がイランとの和平交渉の準備を始めたということをアメリカメディアが報じました。アメリカとイランの意見をそれぞれ第三国が伝え合ったということです。

短期間でこうしたやり取りが終わっていく可能性はあるのでしょうか。

小谷教授「残念ながら、これは少なくとも数か月はかかるとみたほうが良いと思います。お互いにまだ相手の条件をのむというところには至っていないと思います」