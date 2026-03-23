タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。人生で始めて買ったという物を紹介した。

第1子妊娠中のみちょぱは、オープニングトークで「人生で始めて抱き枕を買ったんですよ」と報告。夫でタレントの大倉士門が買ってくれたそうで、「どこでも熟睡できる人間で、睡眠に困ったことがなかったけど、妊娠して寝苦しくなるというのも情報で聞いていて」と入手に至った経緯を明かした。みちょぱが手に入れた抱き枕はU字型の物で、「しっかり1万5000円くらいで大きい」という。

しかし、「うちのベッドもキングサイズというか一番大きいタイプだけど、それでも半分は埋まるくらいのどでかいやつだから。夫婦とかで一緒に寝てる人はどうやって使ってるんだろうなと思うくらい圧迫感があって」と説明。

出産後に抱き枕をどう収納するか悩んでいるとし、「今はありがたいよ。でもいずれ使わなくなる日がくるじゃん。どうしよう。どうやって保管しよう」とこぼしていた。