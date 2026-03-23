タレントの板野友美（34）が、豪華な“友飯”が並ぶ食卓の様子を公開し、注目を集めている。

【映像】板野友美の660万円超の愛車や豪華食卓（複数カット）

2021年1月にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、4歳の長女・ベビちんの育児に奮闘している板野。これまでも「#友飯」とハッシュタグをつけた品数豊富な手料理や、新居のプールで遊ぶベビちんの姿、広々としたオシャレなリビングなど、私生活の様子をInstagramで公開してきた。

3月8日の投稿では、半年前に納車された車両本体価格660万円以上の愛車「レンジローバー・イヴォーク」を紹介。「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる。足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」と車内でのマイルールも明かし、話題になっていた。

品数豊富な豪華食卓を公開

3月22日にはストーリーズを更新し、ハッシュタグ「#友飯」をつけて、ばくだん丼、貝割れ大根サラダ、豚の塩麹炒めなど、バランスの取れた豪華な手料理が並ぶ食卓の様子を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）