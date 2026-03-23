人気TikTokerでライバーの夢幻が、プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）−WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）戦などが行われる5月2日の格闘技イベント「THE DAY」（東京ドーム）の「TikTok LIVEアンバサダーオーディション」で優勝した。上位18人にラウンドガールや選手と共に入場する権利などが与えられた。

オーディションはTikTokライブにて、16日から22日までに日程で開催。配信者はギフトポイントやいいね数で競い、今回は視聴者にも試合チケットなどの特典がもらえるチャンスもあった。夢幻は途中ではトップにリードを許すも終盤に逆転。トップライバーの実力をしっかりと見せ、頂点に立った。お礼配信では「やりきったぞー！すごいなほんまに。震えました。楽しかったです」と視聴者らへ感謝。シャドーボクシングの動きもみせて沸かせた。

「THE DAY」では井上と中谷の試合のほか、WBC世界バンタム級王者井上拓真（30＝大橋）−同級4位井岡一翔（36＝志成）戦の世界戦も組まれている。オーディションの上位18人中6人にラウンドガール、12人にアンバサダーとして選手と共に入場する権利などが与えられる。試合はLeminoで独占生配信され、すでにPPVチケットは販売を開始。関係者によると売り上げは好調という。

チケットは6050円（税込）。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」加入者は「特別な体験価値」特典として追加料金なしで視聴可能。「Lemino プレミアム」会員で今回のPPVチケット購入配信チケットを購入した場合、dポイント（期間・用途限定）1000ポイントが得られる。また試合前日までにPPV配信チケットを購入すれば、選手サイン入りグッズプレゼントキャンペーンにも応募できるという。今回のオーディションで自身が応援したライバーが井上らと共に登場することになり、SNSでは「すでに5月2日がめちゃくちゃ楽しみになった」といった声が多く投稿された。