be quiet!から高エアフローATXケース「PURE BASE 501 DX」発売 - フロントと内部にARGBライティング
テックウインドは3月20日、「be quiet!」ブランドのＰＣケース新製品として、ARGBイルミネーションと高エアフロー設計を融合したというATX対応PCケース「PURE BASE 501 DX」を発売した。想定売価は17,980円前後。
be quiet!から高エアフローATXケース「PURE BASE 501 DX」発売 - フロントと内部にARGBライティング
ATXサイズまでのマザーボード搭載をサポートするPCケース製品。同シリーズのミニマルデザインを継承しつつフロントとケース内部にARGBライティングを備えたとしている点が特徴で、製品には140mm PWMファン「Pure Wings 3」を3基も同梱。フロント最大360mm、トップ最大240mmまでのラジエーター内蔵に対応し、別売りライザーカードの使用でPCIeスロットを90度回転させた縦置きGPUインストールも行える。本体サイズはW29.2cm×H50.3cm×D51.8cm。
組み込みイメージ
be quiet!から高エアフローATXケース「PURE BASE 501 DX」発売 - フロントと内部にARGBライティング
ATXサイズまでのマザーボード搭載をサポートするPCケース製品。同シリーズのミニマルデザインを継承しつつフロントとケース内部にARGBライティングを備えたとしている点が特徴で、製品には140mm PWMファン「Pure Wings 3」を3基も同梱。フロント最大360mm、トップ最大240mmまでのラジエーター内蔵に対応し、別売りライザーカードの使用でPCIeスロットを90度回転させた縦置きGPUインストールも行える。本体サイズはW29.2cm×H50.3cm×D51.8cm。
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