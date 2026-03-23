人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人の存在を明かし、多くの反響が寄せられている。

ヒカルは２３日までにエミリンのＹｏｕＴｕｂｅに出演。「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」と題した動画で恋愛話について追及され、「今７時に起きてるし、夜の２４時には寝るから、夜遊ぶ暇なんてなくて。１人の女の子とだけ会ってて、その子は趣味が料理と掃除」と告白。

年齢は「非公表」としたが、「ざっくり」との質問に「２０代」と説明。「タレントとかではないってことですか？」と問われると「違う。ＳＮＳもやってないかな」と明かし、「背めっちゃ高いかも。ハイブランドは持ってない。興味ない１つも。いらんって言われる」と語った。

顔写真を見せられたエミリンは「めっちゃかわいい」「清純そう」と感想。その女性とは友人の紹介で知り合い、彼女はヒカルのことを「お金持ち」とは知らなかったという。

ヒカルは「料理とかをこんだけちゃんと作ってもらったこと１度もない。今まで家事とかできる人を何も思ってなかったわけ。別にお金で雇えばいいじゃんと思ってたわけ。でもこんなにいいもんなんだっていう風に思ったわけ」と明かし、「珍しく俺は今この人を失いたくないというか、この人に振られたくないなと思ってるわけ。この人を失ったら、もうなかなかこんなレベル現れないんじゃないかと思ってるわけよ」と思いを吐露。

結婚の可能性を問われると「全然あるんじゃない？ 胃袋をつかまれるってこともあるやん」とし、「俺からするとその子の作った料理を食べれなくなるっていうことは相当嫌だなと思ってるわけよ」と再婚の可能性も示唆した。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。

ネット上には「惚れっぽい」「良くも悪くもピュア」「よくそんな良い子と出会えたな！幸せになってほしい」などの声が上がっている。