戦後、奄美群島は日本から切り離され、アメリカ軍の統治下に置かれました。

1953年の奄美群島の日本復帰をテーマにした、高校生の創作劇「朝は明けたり」の公演が、奄美市でありました。

午前5時、奄美市の名瀬港に伊集院高校演劇部の生徒26人が到着しました。

（伊集院高校演劇部 宮原咲希さん）「朝早くから横断幕で迎えてもらえると思っていなかった、島の人の温かさを感じている」

伊集院高校演劇部は、奄美群島の日本復帰をテーマにした創作劇で、去年、全国総合文化祭＝総文祭に出場。今回、奄美市の市制施行20周年を記念して、招待されました。

部員たちは、奄美博物館で、復帰運動で実際に使われた幟旗などを見学

「あー旗だ」

公演の前日、部員たちは、奄美博物館を訪れ、復帰運動で実際に使われた幟旗などを見学しました。

終戦後およそ8年間、アメリカ軍の統治下に置かれた奄美群島。日本本土との行き来が制限され、食糧難や物資不足に苦しみました。

（伊集院高校演劇部1年生）「（本物を前にして）圧倒され、当時の生活を想像できて、とても劇につながる」

奄美市の高校生たちと演劇のワークショップも

奄美市の高校生たちとの演劇のワークショップもありました。

（大島高校1年生）「（伊集院高校演劇部は）迫力がすこくて、プロ顔負けの演技で、『これが全国レベルか』と思った」

この春、高校を卒業し、今回が演劇部として最後の舞台

復帰運動の中心になった青年団・保俊惠役を演じる宮原咲希さんです。この春、高校を卒業し、今回が演劇部として最後の舞台です。

（伊集院高校 宮原咲希さん）「自分たちの思いを届けることを一番にやってきたので、全力で全うしたい」

伊集院高校演劇部の舞台の幕が上がる

（記者）「まもなく、奄美群島の日本復帰をテーマにした、伊集院高校演劇部の舞台の幕が上がります」

「暴力はだめだ。あくまで非暴力・非服従で。それなら断食を」

一緒に復帰運動を進めていた男性がアメリカ軍政府から追われる身となり、俊惠は奄美から本土へ逃げるよう促します。

「いきゅんにゃ加那（行ってしまうのか愛しい人よ）、わきゃくとぅ忘れて（わたしのことを忘れて）」

「祖国復帰バンザイ」奄美群島は1953年12月、日本に復帰

断食や署名、集会運動の末、奄美群島は1953年12月、日本に復帰。

「祖国復帰バンザイ。鹿児島県大島郡バンザイ」

俊惠は本土から奄美へ戻った男性と再会を果たします。

「感動して、言葉が出ない」観客の中には涙を流す人も

およそ800人の観客の中には涙を流す人も。

公演後、復帰当時高校生だった男性から声をかけられました。

「感動して、言葉が出ない」

（観客）「奄美の歴史を分かっていても、具体的には分からなかったので、よかった」

「奄美という作品の場所で見てもらえてよかった」

（伊集院高校 宮原咲希さん）「奄美という作品の場所で見てもらえてよかった。今回、いつもよりもすすり泣く声とかが聞こえてきて、ちゃんと届いていると思い、すごくうれしかった。」

伊集院高校演劇部は、去年12月の九州大会で最優秀賞を受賞していて、今年7月から秋田県で開催される総文祭にも出場します。

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