オリックス元監督・中嶋聡さん 23日 秋田市内

北秋田市出身でプロ野球オリックス・バファローズを監督としてリーグ３連覇や日本一に導いた中嶋聡さんのトークショーが２３日秋田市で開かれました。

中嶋聡さんは、当時の鷹巣農林高校からプロ入りし、２９年の現役生活を送ったのち２０２０年途中からおととしまでオリックスの監督代行や監督を務めました。現在は、チームのシニアディレクターなどを務めています。

地元秋田でのトークショーは初めてです。中嶋さんは学生時代から監督時代までこれまでの野球人生を振り返りました。２年連続最下位から３連覇、日本一へ。オリックスの監督時代「ナカジマジック」とも言われた躍進の秘密について語りました。

「必ずどこかで奇跡は起きるが、その点では環境を変えること。１軍の試合を見ていて暗い。負けているチームの空気がよどんでいるようにしか見えない。どうやったら変えられるかという時に、本当はやりたくないけどおだてること。どんな失敗をしようがいいと、乗せていくしかできない」

企業経営者なども多く訪れた中、経営にも通ずることとして、偏見にとらわれず若い世代ともコミュニケーションをとることが大切だと話しました。

「偏見を持たずに話を聞いてみたらちゃんとしているという人がいる。（若い世代に対して）偏見がゼロということはないので変わっていると思うことはあるが、いいところを見つけたら、こういう接し方もあるのかと自分の中で勉強になったこともあった」

２７日に５７歳の誕生日を迎える中嶋さんは、今ある仕事やできることをコツコツとやっていきたいと話しました。