サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は22日、ホームで仙台との「みちのくダービー」に臨みました。大勢のサポーターが詰めかけましたが、1対0で敗れました。



山形と仙台が激突する「みちのくダービー」。両チームのサポーターおよそ1万4000人がスタジアムを埋め尽くしました。





山形サポーターと仙台サポーター「楽しみですお互いメラメラ」「勝ってなんぼ。負けられない戦い」「がんばれ モンテディオ！」「ベガルタの勝ちですね」「仙台 がんばれー！」現在、10チーム中6位のモンテディオ、一方の仙台は首位を走ります。試合は前半2分、相手フォワードを背後から倒した城和にレッドカードが出され、モンテディオが試合開始直後から1人少ない不利な展開に。そしてその7分後、仙台に先制を許します。1点を追うモンテディオは前半34分、気田からのパスに岡本が右足で合わせますが、枠を捉えることができません。後半に入ると、さらにリードを広げようと仙台が猛攻。しかし、ゴールキーパー・渋谷がファインセーブを連発し追加点を許しません。最後まで得点を諦めないモンテディオは、アディショナルタイム4分。川井からのパスに堀金が頭で合わせますが相手キーパーに阻まれます。モンテディオは無得点のまま試合終了。今シーズン無敗の仙台に敗れ、4連敗を喫しました。モンテディオ山形・横内昭展監督「次につなげなきゃいけない。つなげないときょうのゲームの価値を下げてしまう。次のゲームも（仙台戦と）同じ熱量で戦わなければいけない」モンテディオ山形・FW 気田亮真選手「サポーターの皆さんも気合が入っているのが伝わってきたし、それに応えたかった悔しい気持ちがすごくある。 全員が自分が一番やるという意識を持ってやっていくのが大事」ライバル・仙台戦での敗戦にサポーターからは試合後、労いの拍手と激励の言葉が贈られた一方、ブーイングも飛びました。「早くホームの勝ちが見たい。来週こそ！」今シーズン、モンテディオはまだホームで勝利を掴めていません。サポーター「いつになったら勝てるのか」「悔しかった。次は勝ってほしい。次から連勝が始まるように期待してます」仙台戦を観戦した元日本代表のゴールキーパーでサッカー解説者の瀬田龍彦さんは、モンテディオの守備を評価した上で今後、勝利に向けて「積極的なサイドの活用」が鍵だと分析します。サッカー解説者・瀬田龍彦さん「もう少しサイドに振ってポケット（相手のゴール脇）に入り込めばチャンスは生まれる。まだまだ悲観的になることはない。もっと自分たちのいいペースでやれたら面白い」モンテディオの通算成績はPK戦での勝利1つを含む3勝4敗で順位は10チーム中6位。次節は3月29日、ホームで今シーズンJ2に昇格した栃木シティと対戦します。