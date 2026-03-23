MBS松井愛アナ、22歳息子が大学卒業で“顔出し”解禁 「キャ〜男前！」「森本慎太郎さん似」「素敵な美男美女親子」
MBSの松井愛アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新し、息子の大学卒業を報告。卒業式の顔出しショットに反響が寄せられている。
【写真】「男前！」「森本慎太郎さん似」 MBS松井愛アナの22歳息子
松井アナは「大学卒業おめでとう」と祝福し、「この22年間色々なことがあり過ぎて、、でも、一言で言うと『全部初めてのことで勉強になった』そして『おもしろかった』」と感謝。
「母親業、第2章の終わり。今までありがとうございました」と逆に祝ってもらったという。「どうぞこれからの第3章が穏やかな日々でありますように。。（ホンマにこれを祈る）」とつづった。
また、23日放送の同局ラジオ『松井愛のすこ〜し愛して（ハートマーク）』では、冒頭にRADWIMPS「正解」を流し、門出を迎えた息子へ、楽曲を通じてメッセージを送った。
また、「うちの子が22歳で大学を卒業しまして、卒業式が行われたというのをインスタグラムで報告させてもらったんです」と語り、本人から「大人やから、顔写真もいいよ」と掲載OKをもらったと説明した。
視聴者・リスナーからは「おお！ハンサム！ご卒業おめでとうございます！」「キャ〜男前！おめでとう〜！」「息子さん森本慎太郎さん似やな」「こんな素敵な美男美女親子、いるんですね」など、多数の声が寄せられている。
【写真】「男前！」「森本慎太郎さん似」 MBS松井愛アナの22歳息子
松井アナは「大学卒業おめでとう」と祝福し、「この22年間色々なことがあり過ぎて、、でも、一言で言うと『全部初めてのことで勉強になった』そして『おもしろかった』」と感謝。
「母親業、第2章の終わり。今までありがとうございました」と逆に祝ってもらったという。「どうぞこれからの第3章が穏やかな日々でありますように。。（ホンマにこれを祈る）」とつづった。
また、「うちの子が22歳で大学を卒業しまして、卒業式が行われたというのをインスタグラムで報告させてもらったんです」と語り、本人から「大人やから、顔写真もいいよ」と掲載OKをもらったと説明した。
視聴者・リスナーからは「おお！ハンサム！ご卒業おめでとうございます！」「キャ〜男前！おめでとう〜！」「息子さん森本慎太郎さん似やな」「こんな素敵な美男美女親子、いるんですね」など、多数の声が寄せられている。