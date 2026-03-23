メッシがペレ超え!! キャリア通算71本目の直接FK弾で単独2位に浮上…史上最も直接FKを決めた選手は!?
インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがキャリア通算71本目となる直接FKを叩き込んだ。
22日に開催されたメジャーリーグサッカー(MLS)第5節でインテル・マイアミはニューヨーク・シティFCと対戦。前半4分に先制したインテル・マイアミだったが、17分と後半14分に失点して逆転を許してしまう。しかし、直後の16分にメッシの左足から同点ゴールが生まれる。
FKの好機を得ると、キッカーを務めたのがメッシ。左足から蹴り出された弾道の低いボールはゴールマウスへと吸い込まれた。
『Hindustan Times』によると、この得点はメッシにとって、キャリア通算71得点目となる直接FKでのゴールに。70得点で並んでいた元ブラジル代表のペレ超えを果たし、単独で直接FK数の歴代2位に浮上することとなった。なお、1位は元ブラジル代表のジュニーニョ・ペルナンブカーノで、直接FKから77得点を記録しており、4位タイには元ブラジル代表ロナウジーニョと元アルゼンチン代表ビクトル・レグロッターリエが66得点で並んでいる。
メッシの直接FK弾で追い付いたインテル・マイアミは、29分に決勝点を奪い、3-2の逆転勝利を収めることとなった。
22日に開催されたメジャーリーグサッカー(MLS)第5節でインテル・マイアミはニューヨーク・シティFCと対戦。前半4分に先制したインテル・マイアミだったが、17分と後半14分に失点して逆転を許してしまう。しかし、直後の16分にメッシの左足から同点ゴールが生まれる。
『Hindustan Times』によると、この得点はメッシにとって、キャリア通算71得点目となる直接FKでのゴールに。70得点で並んでいた元ブラジル代表のペレ超えを果たし、単独で直接FK数の歴代2位に浮上することとなった。なお、1位は元ブラジル代表のジュニーニョ・ペルナンブカーノで、直接FKから77得点を記録しており、4位タイには元ブラジル代表ロナウジーニョと元アルゼンチン代表ビクトル・レグロッターリエが66得点で並んでいる。
メッシの直接FK弾で追い付いたインテル・マイアミは、29分に決勝点を奪い、3-2の逆転勝利を収めることとなった。
Messi takes advantage of the deflection for his fourth goal. pic.twitter.com/GcypiH2Xgs— Major League Soccer (@MLS) March 22, 2026