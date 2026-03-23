King & Princeの表現力を堪能できる美しい世界観は必見！新曲「Waltz for Lily」MVがついに公開

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3月25日にリリースされる、King & Princeの18枚目のシングルの表題曲「Waltz for Lily」のMVがYouTubeにて公開された。

■音源の先行配信も開始

「Waltz for Lily」は3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。

2月にショートバージョンのMVが公開されると「美しい映像と歌声が最高」「優雅で華麗な曲もふたりにぴったり！」「表情までもダンスの一部になっていて素敵です…」などと反響を集めていたが、今ついにその全貌が明らかになった。

MVの最大の見どころは、King & Princeの表現力を堪能できるその美しい世界観。“運命の出会い”を描いた歌詞に載せて、温かさや切なさを繊細に表現する美しいパフォーマンスは、ともに俳優でもあるKing & Princeならでは。

また、映像の細部にもこだわりが散りばめられており、なかでも衣装には花の要素や輝きのある素材が取り入れられ、セットの雰囲気と調和するように作りこまれている。TVパフォーマンスで話題になっていた花びらや蕾など、花のモチーフを散りばめた振り付けも特徴的だ。様々なこだわりが詰めこまれたMVをぜひ堪能しよう。

「Waltz for Lily」の音源は、3月23日から先行配信が開始。MVと合わせてこちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026。03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Waltz for Lily」

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

■【画像】King & Princeのアーティスト写真

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/