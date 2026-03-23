ボートレース多摩川の「男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯」は24日の3、4、9、10Rで男子W準優勝戦、5、6、11、12Rで女子W準優勝戦が行われる。

男子W準優勝戦組で注目の存在は4R1号艇と9R2号艇で登場する安田吉宏（39＝三重）だ。

予選最終日の4日目は6R6号艇の1走。スタートは大外からコンマ09の3番手。だが、4コースカドの浜崎誠がコンマ07のトップスタート、5コースの加藤翔馬がコンマ08の2番手スタートを決めたため、1マークは最後に差す形となった。そこから道中追い上げを図ったが、5着に終わった。

「1マークで展開がなかったのもありますが、3日目と比べるとは気温か気圧のせいか調整が合っていなかったです。3日目の方がターン回りは良かった」とレースを振り返った。

それでも、予選は男子の部で得点率3位通過。表情は明るい。「回ってからの押しは他の人よりはいいと思います。エンジンはいいですよ。機連対率（43.2％）の感じがあります」。

2023年3月26日の津一般戦以来、3年ぶり自身5回目の優勝戦進出を目指し「調整を合わせてスタートに集中します」と気合はみなぎっており、要注目だ。