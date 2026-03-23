連合は２３日、２０２６年春闘の第１回集計結果を発表した。

基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた平均賃上げ率（回答１１００労働組合、加重平均）は前年同期比０・２ポイント減の５・２６％となり、全体目標の「５％以上」を上回った。

１回目の集計で賃上げ率が５％を超えるのは３年連続となる。

全体の平均賃上げ額は１４１円減の１万７６８７円だった。ベア実施が確認できたのは９６０労組で、平均ベア額は４４２円増の１万３０１３円だった。

また、組合員数３００人未満の中小企業労組（回答数５５２労組）では、賃上げ率が０・０４ポイント減の５・０５％、賃上げ額は２０円減の１万４３００円だった。

連合は、中小企業では「６％以上」の賃上げ率を目標にしている。中小は大企業の動向を見極めた上で労使交渉に臨む傾向にあり、夏頃まで交渉が続く。今年は中東情勢の緊迫化で、原油価格が上昇しており、経営者が積極的な賃上げに二の足を踏む可能性も指摘されている。

連合の芳野友子会長は「これからが本当の正念場だ。気を抜くことなく中小・小規模事業者の結果にこだわる」と述べた。