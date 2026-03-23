女優の広瀬アリスが3月22日、Xを更新。その発言が思わぬ波紋を呼んでいる。

「この日、彼女は突然《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの》と、ファンとしての心構えを説き始めたのです。

その後も、《その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神》《自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ》と呼びかけていたのです」（芸能記者）

アイドルやタレントを応援するファンの距離感は人それぞれだが、“推し”のプライベートでの幸せを歓迎すべきというのは、まっとうな意見ともいえる。ところが、Xでは広瀬の過去の恋愛歴を踏まえたツッコミが殺到してしまった。

《広瀬アリスの発言、アイドルヲタクずっとやってきた身からすると燃えるよなと思う。「それおまゆう?」過ぎて滅》

《大倉くんと付き合ってた人がこれ言ったら炎上するに決まってて草》

《今回の件で一気に苦手になってしまった》

など、厳しい声が相次いだ。これについて芸能プロ関係者が語る。

「広瀬さんは過去に、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）所属、もしくは出身のアイドルとの交際が報じられているのです。

SUPER EIGHT・大倉忠義さんとは2021年のドラマ『知ってるワイフ』（フジテレビ系）での共演をきっかけに、2022年1月、交際が報じられました。2024年4月には、多忙によるすれ違いで破局と報じられましたが、その後も2025年5月の『NEWSポストセブン』で、元KAT-TUNの赤西仁さんとの親密関係が伝えられました。今回の投稿は、人気アイドルという“推される側”と交際していた立場からの発言ととらえられ、反発を招いてしまっているのです」

こうした反応を受けてか、広瀬は翌23日、Xを更新。

《げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます》

と、手を合わせた絵文字を添えて謝罪した。

「広瀬さんは、SNSを通じたファンとの交流を大切にしており、返信も頻繁におこなうなど『距離の近さは芸能界随一』といわれたこともありました。

しかし、今回の投稿については、広瀬さんとしてはあくまで一般論を語ったつもりが、“当事者側”の立場が際立ってしまいました。とくに長年“推し”を応援してきたことがある人にとっては、複雑な感情を抱かざるを得ないのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

“正論”とはいえ、その立場ゆえ、思わぬ波紋を広げる結果となったようだ。