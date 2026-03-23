一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が、6月13日の授賞式で表彰する全78部門の詳細およびそのエントリー作品を発表した。また『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アンバサダー』に中島健人、畑芽育が決定し、6月5日から開催されるMAJアワードウィークの詳細も発表されている。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、TOYOTA ARENA TOKYOにて6月13日に授賞式を開催する。授賞式で表彰されるのは全78部門。このたび、そのエントリー作品となる約2000作品・アーティストが決定したかたちだ。

主要6部門では最優秀楽曲賞に100曲、最優秀アーティスト賞に100アーティスト、最優秀ニュー・アーティスト賞に50アーティスト、最優秀アルバム賞に101作品、Best Global Hit from Japanに100曲、最優秀アジア楽曲賞に21曲が選出された。そのほかにも全部門（※部門によってエントリーを設けていない賞もあり）でエントリー作品が発表され、そのラインナップが『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイトにて掲載されている。

なた、今年のエントリー作品延べ約2000作品はSpotifyにて「museum」という形でプレイリストが作成される。さらに主要6部門をはじめとした各部門ごとのプレイリストを、dヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信していく。（※音楽配信サービスで配信されていない一部楽曲を除く）

そして発表にあわせアーティストら5000人の音楽人によるエントリー作品への投票もスタートした。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって投票が行われ、4月30日（木）にノミネート作品、6月13日（土）の授賞式にて受賞作品が発表される。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』投票について

エントリー作品発表日より、MAJ2026の投票が開始となる。アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって、最優秀賞が決定する。

エントリー一覧ページ：https://www.musicawardsjapan.com/entry/

●投票基準

音楽的に創造性、芸術性が優れていると思う楽曲／アーティスト／アルバム

●投票期間

一次投票期間：2026年3月19日（木）〜4月8日（水）

最終投票期間：2026年4月30日（木）〜5月20日（水）

●投票方法

投票メンバーによる投票は、MUSIC AWARDS JAPAN 専用投票システムにて、オンラインで行っていただきます。

●投票ルール

▶主要6部門のうち「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アジア楽曲賞」の5部門は、一次投票は国内投票メンバーは全員、海外投票メンバー（International Voting Members）は任意で、最終投票は、国内投票メンバーと海外投票メンバー全員が投票 するものとする。

▶「Best Global Hit from Japan」は、一次投票はSpotifyの海外一般リスナーが、最終投票は、海外投票メンバー全員が投票するものとする。

▶その他部門に関しては、国内外投票メンバーが、それぞれに任意で投票するものとする。（一部投票ルールが異なる、または投票のない部門もございます。）

※一次投票では、エントリー作品／アーティストの中から最低2票〜最大5票を投票するものとする。

※一次投票の集計後、得票数の合計上位 5 作品／アーティストをノミネート作品／アーティストとする。 ただし、5位の得票数の合計が同点となった場合は、同点の全ての作品／アーティストをノミネート作品／アーティストとする。

※楽曲部門において、1アーティストで複数楽曲がノミネートとなった場合、5アーティストになるまでノミネート楽曲の作品数を増やすものとする。

※最終投票では、ノミネート作品／アーティストの中から最大3作品／アーティストに順位を付けて投票するものとする。（1位4pt、2位2pt、3位1pt）

ただし、何位まで投票するかは任意とする。

※ご自身、ご自身の作品、ご自身の関わる作品／アーティストへの投票も可能とする。

※同一作品、同一アーティストへの重複投票は不可とする。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アンバサダー

今年のMAJを応援する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アンバサダー』に中島健人、畑芽育が決定した。授賞式に向けてアーティストや楽曲の魅力を引き出し、共にMAJを盛り上げていく。

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■中島健人 コメント

昨年京都で開催されレッドカーペットに参加させていただいた際、日本の音楽シーンを代表するアーティストの皆さまに集まっていただいて、その華やかな空気と会場の熱気にとても胸が高鳴ったことを今でも覚えています。そして僕自身も、その音楽の縁というのがあの瞬間、あの場で広がった思い出があります。今年のMUSIC AWARDS JAPANは昨年以上にパワーアップした形で開催されます。どのような作品やアーティストが選ばれるのか、僕自身もとても楽しみです。日本の音楽シーンを代表する素晴らしいアーティストの皆さま、そして楽曲が集まるこのアワードを、アンバサダーとして、一緒に盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

■畑芽育 コメント

昨年から始まったMUSIC AWARDS JAPANのアンバサダーを務めさせていただけること、大変光栄に思います。日々新しい音楽が生み出されるこの時代に、最高のアワードが誕生し、そこに携われることが本当に嬉しいです。私自身、日々を過ごす中で音楽に支えられた瞬間がたくさんあり、人生において欠かせない存在の一つです。そんな、日本・アジアの音楽を世界中に届けられるよう、このアワードを皆さまと共に楽しんでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

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■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アワードウィーク

MAJ2026 では、6月5日（金）〜6月13日（土）の授賞式に向けた期間はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースが開催される。各イベント詳細はMAJ2026公式サイトで後日発表予定。

▶2026年6月5日（金）〜7日

MUSIC AWARDS JAPAN

YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition

昨年に引き続き、MAJ の各部門にノミネートされたアーティストが撮り下ろしライブ映像やミュージックビデ オなどをプレミア公開する「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」を開催。

▶2026年6月8日（月）

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

THE SUCCESSOR MAJ HIP HOP TRIBUTE

高木完、Zeebra、YZERR がプロデュース！ジャパニーズ・ヒップホップ 40 年以上の歴史を称えるセレモニー。

日時 ：2026年6月8日（月）17:30 開場 / 18:30 開演 (20:30 終演予定)

場所 ：Zepp DiverCity (TOKYO)

出演者 ：第 1 弾アーティストを 3月26日に発表予定

▶2026年6月9日（火）

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS

日本から世界に発信する、全曲生バンド演奏によるアニメ音楽フェス。

日時 ：2026年6月9日（火）18:00 開場 / 19:00 開演 (21:15 終演予定)

場所 ：TOYOTA ARENA TOKYO

出演者 ：オーイシマサヨシ／TrySail／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】…and more!

▶2026年6月9日（火）

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

Billboard JAPAN | Spotify presents Women In Music - EQUAL STAGE

女性のエンパワメントを軸に、国内外で活躍する女性アーティスト達が共鳴するステージを展開。

日時 ：2026年6月9日（火）17:30 開場 / 18:30 開演 (22:00 終演予定)

場所 ：SGC ホール有明

▶2026年6月11日（木）

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE

Surf & Breeze 高中正義/ANRI

波にきらめく シティポップの楽園がここにある。

日時 ：2026年6月11日(木) 開演 17:30 開演 18:30（21:00 終演予定）

場所 ：SGC ホール有明

▶2026年6月11日（木）

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK AWARDS CEREMONY

演歌・歌謡曲 LIVE [最優秀 演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]

当代きっての演歌・歌謡曲部門のトップアーティストによって珠玉の名曲を歌い継ぐライブコンサート。併せて、 最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のノミネート作品の紹介及び最優秀賞の発表、授賞式を開催。

日時 ：2026年6月11日（木）

場所 ：Zepp DiverCity (TOKYO)

放送 ：テレビ東京・BS テレ東（予定）

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/