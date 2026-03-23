¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛDEZERT¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀè¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¡Ö²»³Ú¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
DEZERT¤¬¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL¡ÖËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ä¤ò¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÌó2»þ´Ö40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤È²»³Ú¤ò¶Å½Ì¡£¿·¶Ê¡Ö²»³Ú¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢DEZERT¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
2024Ç¯12·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ã¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Ä¥¢¡¼¡É¡ä¡£¤½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà¤é¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö²»³Ú¤ò¤ä¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¡×¡£
¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥é¥¤¥ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¸«¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤³¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Øº¹¤·¹þ¤àÃæ¡¢¡Ö¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¥é¥¤¥ô¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£SORA¡ÊDr¡Ë¤ÈSacchan¡ÊBa¡Ë¤Î¹ï¤à¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¡¢Miyako¡ÊG¡Ë¤ÎÉâÍ·´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹â¤¯¡¢±ó¤¯¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ËÀé½©¡ÊVo¡Ë¤Îµ¤¹â¤¯¤âÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢DEZERT¤Î²»³Ú¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤½¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ë²»¤È¡¢4¿Í¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÈþ¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌîÊë¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ËëÄ¥¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤¦³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤í¡© DEZERT»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀé½©¤¬³«ËëÀë¸À¤·¡¢¡Ö¡ÖÊÑ¿È¡×¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£ÇúÈ¯²»¤È¶¦¤Ë¸÷¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤¬·ã¤·¤¯ÅÀÌÇ¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ø¥ô¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊü¤Ä¡£ÅöÁ³¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âµÞ¾å¾º¡£ÀÊ¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀª¤¤¤Çº¸±¦¤Ë¥â¥Ã¥·¥å¡£¡Ö°ßÄÙáç¤È¥ë¥½¡¼¤Îºø³Ð¡×¤ÇÆ¬¤ò¿¶¤é¤»¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö±ø¤¤¿ÍÀ¸¤âåºÎï¤Ê¿ÍÀ¸¤â¡¢Á´Éô¤³¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤³¤¤¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦Àé½©¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¡Ö¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡×¤Ø¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü°Å¤¤·î¤¬½Ð¤¿¤Ê¤é¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥À¥¦¥Ê¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°Å°Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÌÀ¤«¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬Èù¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£µõÌµ´¶¤È°Â¿´´¶¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËË×Æþ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£¶Ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ¬¾å¤Ë°ì¤Ä¤À¤±Çò¤¤¥é¥¤¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·îÌÀ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë4¿Í¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ6·î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó·ö²Þ¤â¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ·ö²Þ¤â¤·¤¿¤ê¡£ÉðÆ»´Û¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤è¤¦¡¢ÎÏ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤ï¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç13Ç¯Ê¬¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤â´Þ¤á¤Æ¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤À¤«¤é¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµã¤¤¤¿´é¤äÅÜ¤Ã¤¿´é¤â¸«¤Æ¡¢ÅÇÂ©¤â´¶¤¸¤ëµ÷Î¥¤Ç¥é¥¤¥ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£²¶¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¥ã¥Ñ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¡£¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤½¤¦¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£É÷¡¢¿á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤¿ÃË¤¿¤Á¤Î²Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢Êú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÀé½©¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÉ÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¤À¤Ã¤¿¡£SORA¤ÎÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤Ï¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤âÁ°¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ÈÌÀ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤È¡¢Sacchan¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃÆ¤¡¢Miyako¤Ï·ã¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅê²¼¡£Àé½©¤Ï¹ì²»¤È¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢²ÖÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯Áß¤ÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢SORA¤ÎÀ¸À¼¤Ç¤ÎÒöÓ¬¤«¤é¡Ö¿À·Ð¤È½ÅÎÏ¡×¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£4¿Í¤Î²»¤Ï¤¦¤Í¤ê¤ò¾å¤²¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò²øÊª¤Î¤´¤È¤¯°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤²»¤ÎÍò¤Ë´ÑµÒ¤ÏÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¡¢¤³¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖMy Unhappy Life¡×¡Ö¼×¸÷»ö¼Â¡×¤È¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅê²¼¤·¡¢¥é¥¤¥ô¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡ª¾¯½÷¡×¤«¤é¤Ï¹¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂ¸Ê¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ÎÀéÍÕLOOK¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸å¤ÎMC¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°¦¾ð¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÏ¾¹ü¾¯½÷¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Sacchan¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤éÂç´¿´î¡£¡ÖHopeless¡×¤Ç¤ÏMiyako¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ÚÎï¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò¥×¥ì¥¤¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤«ËëÄ¥¡ª ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿Àé½©¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËË½¤ì²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾²¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤ÆêÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÔÌ´¤ÎÀè¤Ë°ìÂÎ²¿¤òË¾¤á¤ë¡©¡Õ¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Òì¤¯¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎÄÀÌÛ¤¬¤¢¤ê¡¢SORA¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥É¥é¥à¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¤À¤·¡¢¡ÖCall of Rescue¡×¤Ø¡£ÀäË¾¤ÎÄì¤«¤éµß¤¤¤òµá¤á¤ë»Ñ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¤³¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Îµ²±¤Ë¡¢Á¯Îõ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö·¯¤ÎÀÔ¿ñ¤¬ÍÙ¤ëº¢¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¼ó¤È¡¢¿´¤È¡¢¿ÈÂÎ¡¢È±¤ÎÌÓ¡¢Á´¤Æ¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤±¡ª ËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¾¡¢¤ª¤¤¡ª¡×¤ÈÀí¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÀú¤ëÀé½©¡£Í×µáÄÌ¤ê¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´°÷¤¬È±¤ò¿¶¤êÍð¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¶¦ÌÄ¡£ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¬µðÂç¤Ê±²¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¤È¤³¤Í¡¼¤ä¤Ä¤â¤¤¤ë¤À¤í¡£º£Æü¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤Ë¤³¤³¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤òÁ´¹ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿°ì¿Í¤À¤¾¡£¤½¤³¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤¢¤ó¤¿°ì¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤¤¯¤é¤³¤ÎÀ¤¤Ç¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï²¶¤¬°ìÈÖ¹ÎÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤â¤½¤¦¡£¤ªÁ°¤é¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¡¢Á´Á³¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤¤ì¤Í¤§¤ó¤À¤è¡£ËèÆüÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ¤Ç¤âº£Æü¤Ï¹ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤À¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¡£À¼½Ð¤»¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¿´¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ëº£Æü½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È²¶¤Ï¿®¤¸¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî·ü¤±¤Æ¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ç¼¡¤Î¶Ê¡¢º£Æü¡¢ËÍ¤é¤Î²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤¿Àé½©¡£Èà¤ÎÍ¶Æ³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¦¥©¡¼¥¦¥©¡¼¡×¤È°ìÀÆ¤Ë²Î¤¤¤À¤¹¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÍÅù¤ÎÌë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤·¤¿¡£DEZERT¤È¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ò·Ò¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê²»³Ú¤À¡£µÒÀÊ¤ò±ó¤¯¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤â¡¢Íê¤â¤·¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ý¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾È¤é¤¹¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¤â¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤â¡¢Á´Éô¤¬Âº¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö14Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¼ê¤ÇÌ´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶¯Í×¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¡£¤Ç¤âÌ´¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ê¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤ËÌ´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤â¶¯¤¯°®¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤ä¤½¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤â¡¢Á´ÉôÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¶¤Ï¤¤¤Þ²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡£²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤«¡£Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤éÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¥Ð¥ó¥É¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤È¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¡ª¡×
¤½¤¦Àª¤¤¤è¤¯¶«¤ó¤ÀÀé½©¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¡¢DEZERT»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¡¢¡Ö¡Ö²Ð²Ö¡×¡×¤Ø¡£Èà¤é¤Î¾ðÇ®¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê±ê¤¬Ê®¤½Ð¤¹Ãæ¡¢¡Ôµã¤¤½¤¦¤Ç¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ ¤¢¤Ê¤¿¤È¸«¤¿¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Õ¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤ë4¿Í¡£¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤ÊDEZERT¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤ÈÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò»Ä¤·¡¢ËÜÊÔ¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Miyako¤ÈSacchan¤¬¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î³¬ÃÊ¤¬¿É¤¤¡×¡ÖÂ¹ø¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤ä¡¢SORA¤¬Éâ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÌ´¤Î¹ñÊýÌÌ¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡¢Àé½©¤¬ËëÄ¥¤È¤¤¤¨¤ÐGLAY¤ÎÅÁÀâ¤Î20Ëü¿Í¥é¥¤¥ô¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖStranger¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¡Ö°ä½ñ¡£¡×¡×¤ÇºÆ¤Ó¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸Á´³«¡£¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤Ê²ñ¾ì¤Ë¹ç¾§ÃÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢Àé½©¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÂ´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ÖÈëÌ©¡×¡×¤ÇÇ®¶¸¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Á´°÷¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢Àé½©¤¬¡ÖÂ¿Ê¬º£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢²¶¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÁá¸ý¤Ë¡¢¤·¤«¤·¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦´èÄ¥¤ì¤ó¤È¤¡¢²»³ÚÄ°¤±¤ó¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âDEZERT¤Î²»³Ú¤òÄ°¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡£À¸¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢ÀäÂÐ²¶¤ÎÊý¤¬Áá¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï´ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ð¸ç¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤Àº£Æü¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÈËÍ¤é¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÀé½©¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖThe Heart Tree¡×¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥¹°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¡Ô¤³¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î½ªÃåÅÀ¤Ë²þ¤á¤Æ¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Í¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àé½©¤ÎÍº¶«¤Ó¤È¶¦¤Ë¡Ö¡Ö·¯¤Î»ÒµÜ¤ò¿¨¤ë¡×¡×¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏºÆ¤ÓË½¤ì¶¸¤¦¡£Àé½©¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Sacchan¤â¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ëMiyako¤ØÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¡£3¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Àé½©¤¬¡ÖSORA¤¯¤ó¤â¡ª ¿´¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¶«¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤Îå«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢DEZERT½é¤ÎW¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Àé½©¤Ï²þ¤á¤Æº£¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¶¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Û¤ó¤Þ¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀéÍÕLOOK¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ê²ñ¾ì¤Î¡ËÂç¤¤µ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£ËèÆü¤¤¤¤¥é¥¤¥ô¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´é¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä¡£²¶¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤«¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤°½Ð¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦3Ê¸»ú¡£¥Ð¥ó¥É¹¥¤¤À¤â¤ó¤Ê¡£²¶¤âÂç¹¥¤¡£Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¡Ä¡ÄÃç´Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Í¤§¤Ê¡£¤Ç¤âËÜ¿´¤ÇÃç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£
Ãç´Ö¤È¾åÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤±¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²»³Ú¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë²¶¤é¤¬¡ÊÃÓÂÞ¡ËBlackhole¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¡¢»à¤Ì´ÖºÝ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØDEZERT¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï²»³Ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²»³Ú¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÉÂµ¤¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò²¶¤é¤¬Éü³è¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥ô¤À¤±¤ÇÌÀÆü¤«¤é°ìÇ¯´Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¤¹¤°°Ç¤ÏÍè¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØDEZERT¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØDEZERT¤Î²»³Ú¤¬¤â¤¦°ì²óÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤Î¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÏËÜË¾¤Ç¤¹¡£³Ð¸ç¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤¦»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²»³Ú¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âDEZERT¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ken¡ÊL¡ÇArc-en-Ciel¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¡Ö²»³Ú¡×¡×¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡£¡ÔËÍ°Ê¾å¤ËËÍ¤ÎÀ¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡Õ¡Ô¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ ËÍ¤¿¤Á¤Î²»¤è Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í ËÍ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡Õ¡£DEZERT¤òÁª¤ó¤ÀÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¶»¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ÈµÒÀÊ¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó9¤«·î¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ´°¿ë¤·¤¿¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡£¤½¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¡£·è¤·¤ÆåºÎï¤´¤È¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤DEZERT¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁáÂ®¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥é¥¤¥ô¡Østudy¡Ù¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ7Ç¯¿¶¤ê¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢DEZERT¤Î2026Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÜÅó¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤â¡¢DEZERT¤Î²»³Ú¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨°Ç¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÆî ÌÀÊâ
»£±Æ¡ýÀ¾ô¢ÂÀ°ì
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL¡ØËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ä
2026Ç¯3·î20Æü ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
01. ¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼
02. ¡ÖÊÑ¿È¡×
03. °ßÄÙáç¤È¥ë¥½¡¼¤Îºø³Ð
04. ¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×
05. ÌÀÆü°Å¤¤·î¤¬½Ð¤¿¤Ê¤é
06. ¤¢¤ÎÉ÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
07. ¿À·Ð¤È½ÅÎÏ
08. My Unhappy Life
09. ¼×¸÷»ö¼Â
10. ¤Ï¤¤¡ª¾¯½÷
11. Ï¾¹ü¾¯½÷
12. Hopeless
13. Call Of Rescue
14. ·¯¤ÎÀÔ¿ñ¤¬ÍÙ¤ëº¢¤Ë
15. ËÍÅù¤ÎÌë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
16. ¡Ö²Ð²Ö¡×
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
17. Stranger
18. ¡Ö°ä½ñ¡£¡×
19. ¡ÖÈëÌ©¡×
20. The Heart Tree
21. ¡Ö·¯¤Î»ÒµÜ¤ò¿¨¤ë¡×
¡ã¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
22. ¡Ö²»³Ú¡×
¢£¡ãDEZERT LIVE TOUR 2026 ¡Östudy¡×¡ä
2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall
study#16-¡ÖÆÃÀ½¡¦Ç¾Ì£Á¹ÀäÎÑ¥¹¡¼¥×¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¡×¤ÎÉü½¬-
OPEN 17:45 / START 18:30
£²026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall
study#17-¡ÖºÇ¹â¤Î¿©Âî¡×¤È¡Ö»ÃÄêÅª¥ª¥«¥ë¥È½µ´©»ï¡¡×¤ÎÉü½¬-
OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall
study#18-TODAY¤Èblack hole¤ÎÉü½¬-
OPEN 17:45 / START 18:30
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ:·ÃÈæ¼÷The Garden Hall
study#19-RAINBOW¤ÈThe Heart Tree¤ÎÉü½¬-
OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ:Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
study#20-¡Ö»ÃÄêÅª¥ª¥«¥ë¥È½µ´©»ï¡¡×¤ÈTODAY¤ÎÉü½¬-
OPEN 17:45 / START 18:30
2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ:Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
study#21-¡ÖºÇ¹â¤Î¿©Âî¡×¤Èblack hole¤ÎÉü½¬-
OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå:Yogibo META VALLEY
study#22-¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¡×¤ÈRAINBOW¤ÎÉü½¬-
OPEN 17:45 / START 18:30
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå:Yogibo META VALLEY
study#23-¡ÖÆÃÀ½¡¦Ç¾Ì£Á¹ÀäÎÑ¥¹¡¼¥×¡×¤ÈThe Heart Tree¤ÎÉü½¬-
OPEN 16:15 / START 17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡þÅìµþ¸ø±é¤Î¤ß¡§Á°Êý¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¸åÊý»ØÄêÀÊ¡¡¡ï8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þÌ¾¸Å²°¸ø±é¡¦Âçºå¸ø±é¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª)
¼õÉÕ·ô¼ï¡§(Åìµþ)¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/¸åÊý»ØÄêÀÊ¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦Âçºå¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë21:00¡Á3·î31Æü(²Ð)23:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)15:00¡Á4·î7Æü(²Ð)23:59
¼õÉÕURL¡§https://www.dezert.jp/feature/2026_study
¢¨1¿Í2Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÆ±¹Ô¼Ô¤ÏÈó²ñ°÷¤Ç¤â¿½¹þ²Ä¡Ë
¢¨¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤â¿½¹þ²Ä
¢¨¥í¡¼¥Á¥±ÃêÁª¼õÉÕ
¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
¢£¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼
2026Ç¯9·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå:NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ:NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯9·î27Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ:Kanadevia Hall¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡DEZERT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
»£±Æ¡ýÀ¾ô¢ÂÀ°ì