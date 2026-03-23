大人の爽やか見えに“ブルー”！【しまむら】春コーデがこなれる♡「おすすめトップス」

春の着こなしをぐっと爽やかに見せるなら、ブルーのトップスに注目！ 清潔感のある色味は、シンプルなコーデも洗練された印象に導いてくれるはずです。特に春は、ブラウスやシャツなど軽やかな素材で上品に取り入れるのがおすすめ。今回は【しまむら】で見つけた、ブルートップスを紹介します。

甘めなティアードデザインも大人の表情に

【しまむら】「チュニックブラウス」\2,189（税込）

しまむらの大人ライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】のブルーブラウス。薄手素材にやさしいトーンのブルーが、春らしく軽やかなムードを演出。ティアードデザインやボリューム袖で愛らしさを添えつつ、落ち着いた色合いで甘くなりすぎないバランスが魅力。チュニック丈なので、お腹まわりや腰まわりをさりげなくカバーしてくれそうです。

明るめトーンのブルーでジーンズコーデが爽やかに

【しまむら】「TT*SAOムジシャツN」\1,639（税込）

明るめトーンのブルーが、フレッシュな印象のシャツ。ジーンズと合わせるだけで、春らしい爽やかなコーデが完成します。無地だからこそ着回しやすく、羽織などレイヤードコーデにも対応 。スラックスやタイトスカートに合わせて、オフィス用に着こなすのもありです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M