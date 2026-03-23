King & Princeの18枚目のシングル「Waltz for Lily」の表題曲「Waltz for Lily」のミュージックビデオが公開された。

「Waltz for Lily」は3月27日（金）に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングだ。

リリースに先駆けて2月にショートバージョンのミュージックビデオが公開されると「美しい映像と歌声が最高」「優雅で華麗な曲も2人にぴったり！」「表情までもダンスの一部になっていて素敵です…」などと反響を集めていたが、今夜ついにその全貌が明らかになった。

ミュージックビデオの最大の見どころは、King & Princeの表現力を堪能できるその美しい世界観。“運命の出会い”を描いた歌詞に載せて、温かさや切なさを繊細に表現する美しいパフォーマンスは、ともに俳優でもあるKing & Princeならでは。

また、映像の細部にもこだわりが散りばめられており、中でも衣装には花の要素や輝きのある素材が取り入れられ、セットの雰囲気と調和するように作りこまれている。TVパフォーマンスで話題になっていた花びらや蕾など、花のモチーフを散りばめた振付も特徴的なので、様々なこだわりが詰めこまれたミュージックビデオとなっている。

「Waltz for Lily」は本日より、デジタルで先行配信が開始。また、King & PrinceはBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得したアルバム『STARRING』を引っ提げた4大ドームツアーを開催中で、今週末3月28日（土）からは千秋楽・バンテリンドーム ナゴヤ公演がスタートする。

https://youtu.be/dqwZTJK_xA0

◾️18thシングル「Waltz for Lily」

2026年3月25日（水）発売

特設サイト：https://kingandprince7th.jp 初回限定盤A 初回限定盤B 初回限定LIVE盤 通常盤 ○初回限定盤A

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Misbehave (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・「Waltz for Lily」 Music Video

・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel

・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○初回限定盤B

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075

【CD】

1.Waltz for Lily

2.I promise (Re:)

【Blu-ray/ DVD】

・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes

・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes

仕様：スリーブケース付き2Dケース https://youtu.be/6ZqvBlLN1EE ○初回限定LIVE盤

CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076

CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077

【CD】

1.Waltz for Lily

2.One Sided Love (Quiet Session Club)

3.泡の影 (Quiet Session Club)

4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)

【Blu-ray/ DVD】

・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody

仕様：スリーブケース付き2Dケース ○通常盤（初回プレス）

CD：\1,300（税込）UPCJ-9078

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。

【CD】

1.Waltz for Lily

2.Umbrella

3.Wanderer

仕様：3Pケース仕様 ▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・初回限定LIVE盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ ▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。