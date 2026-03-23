「私はただの主婦だから！」「えっ？」夫の休職と金銭不安を打ち明けたら → ママ友の『勘違い』に愕然

何でも話せたママ友に、とある打ち明け話をした知人。そのときママ友が思いもよらぬ反応を見せて──

知人から聞いたお話を紹介します。

仲良しのママ友

私は小学生の子どもが2人いる主婦です。

そんな私には、3年ほど付き合い続けているママ友がいました。

ママ友のA子とは月1回ほどランチに行く仲。

A子とはお互いの立場も似ているせいか、夫の愚痴や子どもの学校のことなどを含めて、何でも気兼ねなく話せていました。

休職した夫

ある日のこと、夫の病気が発覚しました。

少し前から体調が悪かった夫でしたが、詳しく検査をしてみると手術が必要と判明。

幸い手術は無事に終わりましたが、しばらくは療養が必要との診断。仕事を休職することになりました。

夫の体はもちろんですが、金銭的なことも私にとって大きな不安でした。



幸い会社からの休職手当は出たものの、子どもたちの教育費も貯めなければいけないことを考えると、決して余裕があるとはいえません。

そこで私は、パートに出ることを決めたのです。

つい愚痴ると

幸いにもパート先はすぐに見つかりましたが、給料日の関係でまとまったお金が手に入るのは2ヶ月先ということが分かりました。

その間も夫の会社から手当が出ますが、足りない分は貯蓄を切り崩す必要があります。

「不足分を貯蓄から出すのは、正直痛いな……」

そう思っていた矢先、偶然にもA子から電話がありました。

張り詰めていた糸が切れたのか、私はつい、今の切迫した状況を堰を切ったようにA子に話してしまったのです。

「大変だね」

そう言ってA子は、静かに話を聞いてくれました。