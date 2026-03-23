安本彩花(私立恵比寿中学)のソロプロジェクト・NecoMe(Ayaka Yasumoto)が、新曲「SWIPE KANAN KIRI」を4月10日に配信リリースすることが決定した。

安本は2025年6月に大阪・関西万博のインドネシアパビリオンのイベントへの出演がきっかけとなり、”NecoMe”プロジェクトとして楽曲「Bobby makes you smile!」を作詞・作曲。同楽曲はインドネシアパビリオンのイメージキャラクター“CaptainBobby(キャプテンボビー)”のテーマソングに採用され、8月にはインドネシアで開催された国際的ファッションカーニバル＜JFC2025＞にて同曲を歌唱披露している。

このたびリリースが決定した新曲「SWIPE KANAN KIRI」は、そんな安本が”NecoMe(Ayaka Yasumoto)”として元JKT48のSisca Saras(ヨミ：シスカ サラス)、プロデューサーF4dli(ヨミ：ファドリ)とともに制作した、ワールドワイドなコラボレーション楽曲だ。

安本は実際にインドネシアまで足を運び、インドネシア発・ヒップホップと伝統音楽「ダンドゥット」を融合させた”Hipdut”という大流行中の音楽ジャンルに精通するF4dliのプロデュースの元、“アイドル”という共通言語を持つSisca Sarasとコライトセッションを行いながら楽曲を制作した。

二人は楽曲制作だけにとどまらず、歳が近いからこその共感や、お互いの言語で会話をし合うなど、国境と単純なコラボレーションを超えた関係性を構築。歌詞も二人で書き上げていったが、日本とインドネシアにおける共通する恋愛のテーマで共感し合いながら、本楽曲に反映させていったという。完成した楽曲は、インドネシア語や“スキ キライ”というキャッチーな日本語が入り交じる国際的なコラボレーションならではの魅力溢れる楽曲となっている。

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■安本彩花 コメント

実際にインドネシアに行ってコライトセッションで楽曲制作をしてきました！！

みんなで踊れる楽しい曲が完成しました😊リリースお楽しみに♪

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