「イモ欽トリオ」で一世を風靡したタレント・西山浩司が22日、自身のインスタグラムを更新。大相撲春場所で3度目の優勝を果たした関脇霧島を囲むショットを公開した。



【写真】なぜいるの？ どういう関係？ 懐かしのイモ欽がそろい踏み

イモ欽トリオは1981年にフジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から生まれたフツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、ワルオ役の西山のユニット。デビュー曲「ハイスクールララバイ」が大ヒットした。



投稿した写真には4人の姿。春場所で14場所ぶりの賜杯を手にした霧島を中心に、山口、長江、西山が笑みを浮かべている。西山は「祝」の絵文字とともに「『霧島関』優勝おめでとうございます」と記した。



霧島は1996年生まれ。当然ながらイモ欽トリオが活躍した頃には生まれていない。それだけに、ネットでは「なぜここに!?」の声も。21日に自身のX(旧ツイッター)で優勝を祝福した長江は「前二回優勝は千秋楽パーティー司会をさせて頂きました。」と関係が深いことをうかがわせている。



懐かしいイモ欽トリオの姿に、フォロワーも「長江さん、山口さんも元気そう」「すごい～いい写真」「保存、保存」「"欽ドン"からのファンです！」と歓喜のコメント。西山は1月に「【結成も解散もしてないイモ欽トリオ】さぁ今年は45周年!!ツアー&舞台（夏です）全国的（北海道～九州）に暴れるゾー」と投稿している。



（よろず～ニュース編集部）